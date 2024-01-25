До бюджету України повернули майже 1,5 млрд грн, які шахраї намагалися вкрасти у Міністерства оборони на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

Організатором злочинної схеми є керівник одного з управлінь Міністерства оборони. Через фірму-прокладку він домовився купувати снаряди для ЗСУ за ціною, яка на 30% перевищувала ринкову. І вже перерахував державні гроші за кордон. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

"У грудні військова контррозвідка, СБУ за сприяння Міноборони викрила спробу провести закупівлю боєприпасів на майже 1,5 млрд грн за завідомо завищеними цінами. Тоді ж було затримано організатора схеми, це керівник одного з управлінь міністерства оборони.

За даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти. Для цього він організував переведення коштів з балансу Міністерства оборони на закордонний рахунок афілійованої фірми-посередника - майже 1,5 млрд грн на придбання артилерійських снарядів.

Було встановлено, що ця сума на 30% перевищила вартість іншого альтернативного контракту, який на той час уклала новостворена Агенція оборонних закупівель. До того, цей контракт був укладений агенцією напряму без посередників...

Слідчі СБУ повідомили військовому чиновнику про підозру в перешкоджанні законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою осіб. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми", - розповів Дмитро Кліменков.