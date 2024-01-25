Люди з тваринами в метро під час тривоги

Міністерство внутрішніх справ України скасувало заборону приймати тварин у сховищах. Про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals.

Ви могли чути історію про дітей, яких не пустили у сховище із маленькою собакою і над їхніми головами вибухнула ракета. На жаль, таких ситуацій тисячі.

Проблема була у старому наказі Міністерства внутрішніх справ, який забороняв пускати тварин в укриття, пояснюють правники. Саме цей наказ був приводом не пускати людей із тваринами і не нести відповідальність за наслідки таких недопусків.

У грудні юристи звернулись до керівництва МВС з пропозицією змінити й оновити наказ міністерства від 2018 року зі застарілою нормою.

25 січня з Офіційного вісника України стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ скасувало норму про недопуск тварин в укриття.

Зокрема, від 10 січня 2024 року внесли зміни до наказу № 18 "Про внесення змін до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту".

Нові правила пеоредбачають, що що люди, які приходять в укриття з тваринами, мають розміщуватися в окремих приміщеннях або відокремлених місцях. Людина, яка привела тварину, має постійно за нею наглядати, а також дбати про безпеку інших людей, майна та самої тварини і дотримуватися санітарних норм.

Наказ внесено до єдиного реєстру державних нормативних актів. Тепер недопуск в укриття з твариною є порушенням

Нагадаємо, у грудні у Святошинському районі Києва під час ракетної атаки сторож відмовився пустити двох дітей з собакою до укриття.