Про те, що війна - це коли прилітає і до тебе, тепер знають росіяни з ленінградської області, тули, орла, смоленська, сочі. І це знання шириться. Дрони запалили як на півдні, в чорноморському туапсе, так і на півночі, в балтійському терміналі усть-луги. І хоча, як повідомляє "Ройтерз", в усть-лузі напередодні відновили завантаження танкерів паливом, по-перше, навіть за дві доби простою країна-агресорка недорахувалася серйозних сум, які могла б витратити на убивства українців, а по-друге, щось підказує, що завантажувати тіньовий флот танкерів своїм кривавим паливом і продавати його запівдарма тим покупцям, які ще поки не гидують бізнесом з рф, тихо-мирно більше вже не вийде. Тож як це впливає на війну? Та чи допоможе переломити її хід - мої колеги розкажуть про це далі.

У росії свіжа "бавовна"! Цієї ночі вибухнув нафтопереробний завод у Туапсе, що в Краснодарському краї. Там спалахнули установки первинної обробки нафтопродуктів. У ній, визнають росіяни, було 112 тонн бензину і 200 тонн мазуту.

Нафтобазу у Туапсе атакували дрони. Загасити пожежу вдалося лише вранці. Цей "приліт" уже 4-те уражене російське нафтогазове підприємство за 6 днів. І географія широка.

"Бавовна" останнім часом в росії рясно вродила ще й на Ленінградщині та Брянщині, в Тулі, Орлі, Смоленську. І відстань, яку долають "бавовнотворящі" привіти, вражає. Наприклад до Усть-Луги - порту на Балтійському морі - по прямій від України понад 900 кілометрів. Раніше, тамтешні жителі й подумати не могли про таке.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив":

Умовно кажучи, у 2022-му році Санкт-Петербург - це була глибока тилова зона для росіян. Зараз, сьогодні, це важко назвати глибоким тилом.

З-поміж інших саме нафтопереробний термінал в Усть-Лузі спалахнув найфеєричніше. Він - один із найновіших та найважливіших в росії. Унаслідок атаки роботу термінала зупинено і відновлення може зайняти місяці.

Критично важливе обладнання - західне, і підпадає під санкції. День простою терміналу - приблизно втрата 2 мільйонів доларів.

Пожежу на об'єкті гасили дві доби - на цей час іноземні танкери відійшли з порту, а морські поставки сирої нафти з росії впали до мінімуму. Нині ж їм відвантажують лише нафту із запасних резервуарів. І регулярні атаки або важчі безпілотники можуть створити серйозні перебої у роботі балтійських портів, через які проходить понад половина експорту російської нафти - скоротить обсяги експорту. А це величезні втрати для бюджету рф, що до 40% залежав від нафти. Окрім того, це безпосередня допомога нашим Силам оборони.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив":

Це обмеження можливостей і таких об'єктів, як це було в Санкт-Петербурзі, щодо постачання тієї чи іншої продукції російським військам. Це одні з найбільших логістичних об'єктів, логістичних вузлів. Якщо вони не будуть повноцінно працювати, то і відповідно не буде достатньо ефективного постачання паливно-мастильних матеріалів, інших якихось елементів для російських окупаційних військ.

Знищення термінала у балтійському порту змушує росіян вирішувати, як компенсувати втрати. Оскільки, наприклад, порт у Новоросійську міг би прийняти додаткові 300 тисяч барелів на добу - втім, це аж ніяк не "перекриє" збитків від призупинення роботи Усть-Луги. За інформацією видання "Блумберг", така ж проблема й з іншими терміналами - їхні потужності чи логістичні особливості не дозволяють цього зробити.

Тим часом у Ленінградській області нашвидкуруч латають свою діряву ППО - стягують комплекси "Панцир" та С-300. Для цього, на думку військових аналітиків, їм доводиться перетягувати установки з фронту.

Нових засобів ППО достатньо зробити не встигають, до всього, на завод у Тулі, що виробляє "Панцирі", днями теж прилетіло.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив":

Відсутність необхідної кількості засобів протиповітряної оборони, і щобільше, постійне їх зменшення через знищення в зоні бойових дій - все це призводить до того, що росіяни не будуть мати можливості захищатися від таких ударів у своєму повітряному просторі, про яку б зону ми не говорили - ближнього тилу або глибокого тилу.

А отже, кажуть аналітики, окрім, безпосереднього ефекту економічних втрат, діє й психологічний. Адже росіяни дедалі більше відчувають війну на собі.

Кір Джайлз, старший консультант з питань росії в Королівському інституті міжнародних відносин:

Стає ясніше, у що втягнуто російське населення своїми лідерами, у що воно встрягло і що, як здавалося, з ентузіазмом підтримувало, адже війна поширюється по європейській частині росії. І це добре, адже стає дедалі складніше заперечувати, що війна шкодить самій росії.

І хоч ставка на прозріння росіян - це гра у довгу, чи не найбільше психологічний ефект важливий для партнерів України - кажуть оглядачі.

Кір Джайлз, старший консультант з питань росії в Королівському інституті міжнародних відносин:

Це показує решті світу, як Україна долає думку, котру насаджують деякі західні партнери, що війна зайшла в глухий кут і її неможливо виграти. Тому що погляд на саму лише статичну лінію фронту затьмарює багато інших важливих речей, які надають динаміку війні. Будь-що, що демонструє можливість України завдавати ударів глибоко в тил росії - важливий внесок, що підриває шкідливе враження ніби війна зайшла в нікуди.

За натяками українських спецслужб на росіян чекає ще багато неприємних сюрпризів. Адже новітні розробки СБУ дедалі більше підтверджують - вони на багато що здатні й в морі, і у небі.