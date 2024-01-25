росія продовжує втрачати цінні літаки. Тим цінніші, чим сильніше тиснуть на її авіагалузь західні санкції, які "нє дєйствують". Щоправда, російська пропаганда намагалася обернути вчорашню втрату ІЛа-76 на трагедію для України.

В міноборони рф факт падіння борту підтвердили, і заявили, що на борту буцімто перебували 65 українських військовополонених, яких начебто везли на обмін. Натомість українська сторона з заявами не поспішала й офіційної позиції не озвучувала. Усі наявні натепер заяви та факти зібрала Олена Логінова.

Це - кадри вибуху літака під Бєлгородом, які з'явилися на телеграмканалах країни-агресора. Майже одразу в москві заявили - ІЛ-76 збили ЗСУ, а на борту начебто перебували 65 військовополонених, яких везли для обміну. Жодних підтверджень, лише галас та вимога скликати Радбез ООН.

В українській розвідці заявили - на борту скоріше за все були ракети С-300/С-400. Втім, достеменно не відомо, який вантаж перевозив ІЛ-76. Там могла бути як зброя, так і люди. Зазвичай, цим літаком перевозять ракети, якщо ж там перебували полонені, то це воєнний злочин і повна відповідальність росії. Про це сказав представник ГУР Андрій Юсов.

Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони України:

Ми говоримо про факт падіння російського військового літака, які за визначеннями не мав перевозити українських військовополонених, які знаходяться в російському полоні. Це військовий літак, який озброєний гарматою 23-міліметрової. Знаходиться у хвостовій частині. Це військовий літак, який перевозив ракети, і зокрема для стратегічної авіації. Комплекси С-300/С-400, які б'ють по українському мирному Харкову і цивільній інфраструктурі, який не використовують для транспортування українських військовополонених.

Одразу після катастрофи в українському центрі поводження з військовополоненими розказали - обмін й справді планувався, натомість був скасований. Що ж до списків тих, кого збиралися обміняти, то цю інформацію розповсюджували лише російські пропагандисти. В ГУР підкреслили - росія має офіційно публікувати перелік тих, хто підлягає обміну, через держвідомство чи уповноваженого. Прізвища, що ширяться мережою - коментувати в ГУР відмовляються.

Ось що сказав Андрій Юсов.

Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони України:

На росії теж є структури, які офіційно відповідають за поводження з військовополоненими. І саме ці структури повинні надати офіційну інформацію. Публічно або в інший спосіб. До прикладу минулого разу, коли також був великий обмін, 3 січня, так само використовувалося авіасполучення, авіаперевезення для того, щоби наші військовополонені опинилися на точці, де відбувається обмін. Але того разу, як належить, росія зробила запит на режим припинення вогню навколо на летовища, повідомила що борт такий-то везе військовополонених і відповідно все було дотримано. Цього разу Білгород не був визначений як летовище, яке потребує режиму тиші.

Що ж до версій - хто збив літак, то в українській розвідці вважають це спланованою провокацією росії. Про це свідчать деякі дані, які оприлюднив Андрій Юсов. Наприклад, що в останню мить російські посадовці вирішили не користуватися літаком.

Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони України:

Мова не йде про командування, але так декілька VIP-персон, представники російської влади, і в тому числі військові мали бути на цьому борту, але в останній момент ФСБ наполегливо порекомендувала скористатись їм іншим видом транспорту, то така інформація може свідчити про провокацію.

Про чергову провокацію говорить і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. І висловлює сумніви, що на борту перебували саме українські військовополонені.

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини:

Я не можу сказати ствердно, що там дійсно були військовополонені - фото, відео, яке ми бачили, там були тіла, знову ж таки я не експертом, але, на мій погляд, що якщо там у росіян були б якісь фото, відео, які б вони могли показати, де знаходяться наші військовополонені, вони б їх вже використали. Ми не бачимо жодних підстав для висновків, що в літаку була така велика кількість людей. росіяни не відмовилися від ідеї використання військовополонених, родичів військовополонених задля тиску на українську владу, і вони будуть постійно запускати нові й нові інформаційні кампанії.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області. А Президент Україні у своєму зверненні напередодні наголосив - Київ вимагатиме міжнародного розслідування.

Володимир Зеленський, Президент України: