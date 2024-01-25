Болгарія подовжила тимчасовий захист для українських біженців [ Редагувати ]
Уряд Болгарії продовжив термін дії програми гуманітарної допомоги для українських громадян, які перебувають на території країни. Програма діятиме до березня 2025 року, повідомляє видання Novinite з посиланням на пресс-службу уряду.
Уряд продовжує рішення щодо надання тимчасового захисту для громадян України на один рік, починаючи з 4 березня 2024 року.
Статус тимчасового захисту дає біженцям право на роботу, безкоштовне медичне обслуговування та отримання фінансової підтримки.
Нагадаємо, американське видання Politico з посиланням на європейських дипломатів повідомило, що Україна домовляється з Євросоюзом про запровадження міграційних правил ЄС, які б допомогли повернути "українських біженців на Батьківщину в 2025 році.
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