Уряд Болгарії продовжив термін дії програми гуманітарної допомоги для українських громадян, які перебувають на території країни. Програма діятиме до березня 2025 року, повідомляє видання Novinite з посиланням на пресс-службу уряду.

Уряд продовжує рішення щодо надання тимчасового захисту для громадян України на один рік, починаючи з 4 березня 2024 року.

Статус тимчасового захисту дає біженцям право на роботу, безкоштовне медичне обслуговування та отримання фінансової підтримки.

Нагадаємо, американське видання Politico з посиланням на європейських дипломатів повідомило, що Україна домовляється з Євросоюзом про запровадження міграційних правил ЄС, які б допомогли повернути "українських біженців на Батьківщину в 2025 році.