Вже за кілька метрів ворожі снаряди починають нас наздоганяти.

Часів Яр - місто на Донеччині, за яке сьогодні точаться потужні бої. російські війська прагнуть окупувати це місто, і обстрілюють його з усіх видів озброєння. Для росіян стратегічне завдання - захопити Часів Яр. На цей напрямок загарбники стягнули до вісімдесяти тисяч своїх вбивць. Українським захисникам, які тримають тут оборону, необхідна наша підтримка. Зокрема, 204-му окремому батальйону ТрО потрібен квадроцикл для евакуації поранених з позицій. Допомогти можна за реквізитами в нашому наступному матеріалі.

В Часовому Яру працювала наша знімальна група і потрапила там під ворожий обстріл. Про становище у цьому фронтовому місті - далі репортаж кореспондента Ігоря Левенка та оператора Вадима Ревуна.

Вчора був випадок, якраз прилетіло туди, де ми зазвичай їздимо. Тобто раніше було безпечно, а вже стало небезпечно…

Дорога до Часового Яру. Чим ближче до міста, тим більше шлях перетворюється на умовну лотерею. Пощастить - не пощастить. В небі кружляють рої ворожих дронів.

Дмитро, військовослужбовець 204-го окремого батальйону ТрО:

Вони штурмують кожен день, не полишають цих спроб, але Сили оборони тримають кожен день, і відбивають цю навалу ординську. І вони не бачать нічого іншого, як розвалювати прифронтові міста.

Часів Яр, невеличке передмістя Бахмута. І тепер вже стратегічний населений пункт. Розташований на висоті. Тому, не шкодуючи ані снарядів, ані людей, ворог намагається його захопити. А по суті, перетворює це, колись привабливе містечко, на руїни.

Ігор Левенок, кореспондент:

Часів Яр, якщо порівнювати із передноворічним періодом, коли ми тут були, то можна певно сказати, інтенсивність бойових дій на цьому напрямку збільшилася в рази.

Стратегія окупантів проста - розбити кожну будівлю, за яку могли б зачепитися українські захисники, а це означає - зруйнувати все. Тут немає жодного безпечного місця. Цивільна інфраструктура вже давно не існує. Цегла багатоповерхівок напівмертвого міста не надто надійний захист від гаубичних снарядів, ракет та авіабомб. Але, попри це, в місті до тисячі жителів. Вони вперто відмовляються евакуюватися.

- А як тут люди живуть? - Ми питаємо, виживають. Ми допомагаємо чим можемо. Хтось, як от кілька днів назад, людина вже готова була евакуюватися, бо в неї вбили її подругу прямо перед Новим роком, точніше прямо в Новий рік…

росія не шкодує своїх людей. Загарбники йдуть по трупах. Застосовують тактику малих груп, на знищення яких витрачається значний боєкомплект, кажуть армійці.

Дмитро, військовослужбовець 204-го окремого батальйону ТрО:

У нас є голод боєприпасів, але в нас є ще додатково FPV, в нас є ще додатково скиди, іноді наша аеророзвідка зупиняє штурм…

Натомість для України кожен її воїн має бути на вагу золота. Якщо солдат це відчуває, він перемагає. Це кажуть бойові медики. Валентин та Наталія - військові фельдшери. Бригада бойових медиків підрозділу цілодобово чергує в місті.

Евакуювати бійця з поля бою - справа не проста, каже Валентин. Хлопці зазнають поранень на "нулі". Від позицій ще 2-3 кілометри - це червона зона, по якій прилітає усе.

Здебільшого складність евакуації є не в самих поранених, а в маршрутах евакуації, дуже складно…

Тож, нові можливості - менші втрати, каже бойовий медик. До машини евакуації поранених він доставляв на квадроциклі. Мобільний, легкий, їде там, де інші машини не проїдуть.

Валентин, військовий фельдшер:

Можу сказати, що коли є все для евакуації, то у бійців навіть є більший стимул. Вони знають і розуміють, що навіть якщо з ними щось трапиться на позиції, то сто відсотків їх евакуюють і допоможуть, і після лікування вони надалі зможуть захищати свою країну.

От тільки за таких умов техніка часто виходить з ладу. Медики просять волонтерів і небайдужих українців відгукнутися. Треба новий квадроцикл.

Поки ремонтується, його ж потрібно чимось замінити, поставити те, що може їздити й працювати…

В небі знову задзижчали ворожі безпілотники. По центру міста почала працювати російська арта.

Бережіться, будь ласка, бо тут чуєте, що відбувається. - Дякую!

Вже за кілька метрів ворожі снаряди починають нас наздоганяти.