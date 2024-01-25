Надзвичайно велику популярність у російсько-українській війні отримали ФПВ-дрони. Через те, що оператор аж до моменту вибуху керує польотом безпілотника. А відтак - імовірність потрапляння у ціль - максимально висока.

А тепер уявімо, що таких дронів здіймається в небо не один, а цілий рій! Десятки чи навіть сотні безпілотників, що несуть вибухівку. А головне - вони самі розуміють, куди летіти, де шукати ціль і як її знищувати. Завдяки тому, що орієнтуватися у просторі та виконувати задачі їм допомагає штучний інтелект. Погодьтеся, від того самі лише переваги: точність ударів - збільшиться, а операторам, які зараз є серед пріоритетних цілей для ворога, не треба буде ризикувати життям, дрон усе робитиме сам від моменту запуску і до потрапляння у ціль!

Роботи та безпілотники, що здатні мислити самостійно. Ось що може допомогти нам виграти війну - на цьому наголошують фахівці IT-галузі та Міністерства оборони! І українські інженери вже працюють над створенням дронів зі штучним інтелектом. Які розробки нині проходять випробування, а які вже є на озброєні української армії - розповість Михайло Манилюк.

Це кадри реального бою на сході України - бійці штурмують позиції окупантів. Є важкопоранений. Його треба евакуювати.

Наші захисники щодня працюють під щільним ворожим вогнем. І тисячі бійців постійно ризикують життям.

Війна в Україні показала, що навіть найміцніша броня бойових машин не дає стовідсоткової гарантії безпеки нашим воїнам. Значно дешевші за танки дрони здатні вивести з ладу найпотужніше обладнання і завдати шкоди військовослужбовцям. Враховуючи стрімкий розвиток технологій та появу штучного інтелекту, можна сказати, що ми стоїмо на порозі зовсім нової ери. Ери, яку ще багато років тому пророкували нам кіношники, коли на війні головну роль буде віддано не людям, а розумним машинам.

Владислав Савченко, президент Європейської асоціації програмної інженерії:

Штучний інтелект допомагає аналізувати зображення - це здебільшого і проводити якість конкретні дії. Розпізнавання координат - куди можна вдарити артилерією, ракетами або вислати групу ДРГ.

Самими лише автоматами та навіть танками - нам не перемогти армію, яка істотно переважає українську - і за чисельністю особового складу, і за обсягами арсеналу.

Владислав Савченко, президент Європейської асоціації програмної інженерії:

Тенденція війни трішки змінилася. Якщо про ранні війни казати, то там переважала піхота, потім винайшли танки, а зараз все змінилося, і танк став банальною ціллю для дрона, який коштує 300 доларів.

Перші "розумні дрони" вже з'являються на озброєнні російської армії.

Позивний "Мадяр", командир окремої військової частини 414 ОБУБАС морської піхоти ЗСУ:

У хробачні з'явилися ФПВ-дрони з машинним зором. Що то таке? Пояснюю звичайною мовою. То дрон, який керується певним пілотом ФПВ, котрий і не дуже гарно вміє управляти. Він заходить десь в зону цілі, помічає і наводить на неї так званий курсор, той механічний зір, і далі дрон прямує вже навіть за рухомою ціллю навздогін для того, щоб його вразити.

Але й Україна активно працює над створенням своїх "розумних жуків".

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

Активно впроваджується штучний інтелект для того, щоб навчати комплекси БпЛА, для того, щоб розпізнавати в режимі реального часу об'єкти на полі бою. Дуже часто посеред дерев і вночі важко на око, якщо ти втомився, для оператора БпЛА розпізнати конкретний об'єкт, і штучний інтелект допомагає.

Дрони зі штучним інтелектом уже здіймаються в небо і допомагають нашим захисникам знищувати окупантів на полі бою. Питання лише у тому - як швидко таких електронних "жуків" буде вдосталь!

Валерій Боровик, розробник БпЛА:

Багато команд цим займаються, в тому числі й наша команда. Уже на полігоні випробування проходять успішно.

Команда Валерія Боровика працює над створенням "розумних" дронів. Каже: якщо зібрати звичайний безпілотник може навіть початківець вдома, то з апаратом зі штучним інтелектом треба добряче повозитися.

Валерій Боровик, розробник БПЛА:

Масового застосування безпілотників на передовій поки що не відмічається зі штучним інтелектом, тому що це не дуже проста розробка, яка має в собі багато складових. Це навчання штучного інтелекту, навчання тих образів, за якими має слідкувати дрон. Це фактично остання миля, яка потрібна, щоб камери позиціювались і постійно налаштовувалися на об'єкт для удару в ту точку, яку потрібно. Це дуже така кропітка і довга робота дуже серйозних спеціалістів-айтівців.

Кілька мільйонів безпілотників зі штучним інтелектом. Це справді могло б допомогти нам на фронті. І розробники запевняють - цей варіант лише на перший погляд здається чимось неймовірним.

Валерій Боровик, розробник БпЛА:

Ми розробляємо такі дрони, вони фактично будуть застосовуватися в цьому році. Але все одно дуже великий процес тестування, дивитися, як вони між собою спілкуються, як вони передають інформацію один одному, як рій виконує завдання, які дає один пілот там, наприклад, десяти, двадцяти, тридцяти, сотням дронам - це дуже кропітка робота, і вона може бути в цьому році вже доведена до розуму.

Та не дронами єдиними… Українські науковці створили чимало роботизованих систем, які можуть знищувати ворога. Ось так працює бойовий модуль "ТГП", так звана турель. Це платформа на колесах. Вона оснащена кулеметом і здатна вражати цілі автоматично, навіть без участі людини!

Олег Проць, представник компанії-розробника зброї:

Вона звісно може. Але я запевняю, і ми відповідально до цього питання підходили, звісно ж, наші працівники таку можливість виключили через вимоги законодавства, також з метою уникнення там не дай боже френдліфайр чи будь-яких інших небажаних трагічних наслідків.

Це бойовий модуль "Воля". Він встановлюється на платформу, стабілізований у двох площинах, має прицільний комплекс з тепловізійним каналом. Здатен ефективно вражати наземні, повітряні, надводні цілі. Причому і вдень, і вночі, з місця та на ходу. Вартість системи - п'ять тисяч доларів, плюс стільки ж коштує комп'ютер, до якого можна підключати одразу два модулі.

Олег Проць, представник компанії-розробника зброї:

Вона працює у взаємодії зі штучним інтелектом. Відповідно за допомогою машинного навчання наші спеціалісти навчили очі модуля виявляти і супроводжувати цілі автоматично. Також, за допомогою відповідних розрахунків, які прописані в нашому софті, ми можемо рахувати відстань до цілі, враховується поправка за допомогою балістичного калькулятора.

Модуль "Воля" поїде на фронт уже за місяць - сподіваються розробники. А отже ера роботизованих систем - уже настала! Винахідники випробовують дедалі більше озброєння із застосуванням штучного інтелекту. Ось - наземний бойовий дрон.

А це відео оприлюднили представники Сухопутних військ. Український бойовий дрон - сам, без участі людини, успішно атакує ворожі позиції.

Армія Ізраїлю давно застосовує штучний інтелект. Зокрема, й під час атак об'єктів ХАМАСу в Секторі Гази.

Сергій Мігдаль, ізраїльський військовий експерт, колишній офіцер Міжнародного департаменту поліції Ізраїлю:

Коли йдеться, наприклад про Ізраїль, усім відоме застосування, про яке всі знають -- це система протиракетної оборони, комбінована і багатошарова, де фактично штучний інтелект приймає дуже швидко рішення в реальному часі й в дуже складних умовах, які цілі, в якому порядку збивати).

Ось танк Barak. Він є на озброєнні Ізраїльської армії й здатен бачити на всі 360-градусів. Оператор може ідентифікувати цілі й попереду, і позаду броньованого звіра завдяки спеціально розробленому шолому, який допомагає йому фільтрувати дані з поля бою. Також машина здатна передавати інформацію сусідньому танку, допомігши йому швидко виявити ворожу ціль.

Олег Проць, представник компанії-розробника зброї:

Ми обов'язково будемо залучати штучний інтелект в наступних виробах. На моє переконання, використання на сьогодні штучного інтелекту - це не є данина моді чи якомусь тренду, це є обов'язкова умова для розвитку та конкурентоспроможності.

Висновок очевидний - якщо ми переможемо росіян у застосуванні сучасних технологій в оборонній промисловості, зможемо здолати окупантів і на полі бою. А отже, чим швидше вдасться перепрофілювати український Оборонпром на створення роботизованої техніки, тим хуткіше ми здобудемо перевагу на фронті!