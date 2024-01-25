Туреччина остататочно схвалила вступ Швеції до НАТО [ Редагувати ]
Туреччина затвердила протокол про вступ Швеції до НАТО. Текст відповідного закону опубліковано на сайті "Офіційної газети Туреччини".
Визнано доцільним затвердити "Протокол про участь Королівства Швеція у Північноатлантичному договорі", підписаний у Брюсселі 5 липня 2022 року. Закон набирає чинності з дня публікації. Положення цього закону забезпечуються президентом.
Таким чином, після публікації у віснику протокол про вступ вважається затвердженим президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. 23 січня парламент Туреччини схвалив ратифікацію членства Швеції у Північноатлантичному альянсі.
Останньою країною в альянсі, яка ще не схвалила заявки Швеції, залишається Угорщина. Напередодні, 24 січня, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що закликав парламент країни за першої нагоди підтримати вступ Швеції до альянсу.
Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році. Країни альянсу ратифікували її приєднання, за винятком Туреччини та Угорщини. Туреччина вимагала від Швеції переглянути правила надання притулку курдським активістам і турецьким опозиціонерам, яких турецька влада вважає терористами. У середині грудня 2023 року після переговорів зі Швецією Туреччина повідомила союзників, що готова схвалити розширення альянсу на північ.
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