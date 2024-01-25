Тиждень залишається до спеціального саміту Євроради, де лідери ЄС планують розглянути подальшу фінансову підтримку України. Позачергову зустріч призначили після невдалої спроби домогтися одностайного рішення у грудні. Тоді ініціативу Брюсселя надати Україні 50 мільярдів євро не підтримав угорський премʼєр. Чи знайшлися партнерські аргументи для Будапешта та яку допомогу чекати від ЄС найближчим часом? Далі.

Що ближче до саміту, то більше у західній пресі повідомляється про зміну позиції Угорщини. Будапешт надсилає позитивний сигнал, сказала німецькому виданню RND міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Вона впевнена, Угорщина зніме блокаду з рішенням про довгостроковий бюджет Євросоюзу та виділить з нього 50 мільярдів євро для України. Для цього потрібна згода всіх країн-членів. А ні, то Брюссель має альтернативний варіант - фінансувати Київ поза бюджетом і без участі Угорщини. Україна, зі свого боку, робить все можливим, щоб лідери приймали це рішення одностайно, сказала віцепрем'єр-міністр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина під час візиту до Брюсселя.

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України:

Позиція України однозначно в тому, що це рішення має бути затверджене повним консенсусом 27 членів Європейського Союзу, над цим ведеться робота і з державами, і з гравцями в Європейському Союзі, і з союзниками. Я думаю, що сьогоднішні дискусії допомогли тому, щоб це рішення було ухвалене.

Позицію Угорщини ще до середини січня підтримує словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Але напередодні під час візиту в Берлін він сказав, що погодився підтримати перегляд бюджету ЄС.

Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини:

Від нас хочуть, щоб ми схвалили 50 мільярдів євро для України на чотири роки. Словаччина погоджується, ми не будемо перешкоджати. Від нас хочуть, що ми погодилися з політичними запрошеннями України до Євросоюзу. І хоча ми знаємо, що рівень приготувань України дуже низьким, ми також кажемо "так".

Водночас Угорщина також не проти окремого фонду для військових потреб України. Про це пише агентство "Блумберг". ЄС планує створити такий для збройної підтримки ЗСУ до 2027 року включно. Донині гроші виділяли з Європейського фонду світу, який першочергово створили для військових потреб самого ЄС. Тепер Брюссель виступає з пропозицією реорганізувати фінансування так, щоб з Європейського фонду світу виокремити спеціальний фонд для України зі щорічним бюджетом у 5 мільярдів євро. Вони підуть на компенсацію державам-членам за надану зброю для української війська.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки:

Зараз не час послаблювати нашу допомогу для України, навпаки, треба робити більше і швидше, з фінансовими ресурсами, військовим обладнанням, навчанням для військових та іншими потребами України для захисту. Ми працюємо далі, щоб надавати передбачувану допомогу. Я поїду в Україну в перший чи другий тиждень лютого. Сподіваюся, ми досягнемо згоди навколо виділення додаткових 5 мільярдів євро з Європейського фонду світу, тож зможемо створити Фонд допомоги Україні.

На саміті у грудні Угорщина заблокувала черговий транш військової допомоги на 50 мільярдів євро. Що змусило тепер країну змінити свою позицію, видання "Блумберг" не поспішає. Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Будапешт може переглянути свою позицію після переговорів з українським колегою Дмитром Кулебою. Дипломати зустрінуться в понеділок в Ужгороді.

Ірина Іванова, кореспондентка: