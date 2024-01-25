Російська влада неофіційними каналами дала зрозуміти керівництву США, що готова до діалогу щодо мирного врегулювання війни з Україною. І зокрема готова підключитися до обговорення майбутніх гарантій безпеки для України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, близькі до кремля.

Речник путіна Дмитро Пєсков повідомив агентству, що "росія була, є і буде відкрита до переговорів щодо врегулювання в Україні, однак налаштована продовжувати військову операцію до досягнення своєї мети".

Джерела агентства повідомили, що "сигнали" від Москви були отримані Вашингтоном минулого місяця через посередника, ім'я якого не називається.

Співрозмовники Bloomberg зазначають, що з великою ймовірністю росія погодиться відмовитися від своєї традицйної вимоги нейтрального статусу України та від вимоги до Києва не вступати до НАТО.

Водночас кремль наполягатиме на визнанні своїми окупованих територій, "анексію" яких офіційно вписав у конституцію рф - "днр", "лнр", Херсонської та Запорізької областей. Також росія не готова у жодному вигляді обговорювати статус окупованого Криму.

У Раді нацбезпеки США розповіли агентству , що не мають інформації про подібні "сигнали" від російської сторони.

Нам невідомо про описані зміни у позиції росії. Україна сама вирішуватиме, чи вестиме переговори з росією, коли і як.

Наприкінці грудня The New York Times з посиланням на російських і західних чиновників писала, що володимир путін через посередників подає сигнали про готовність розпочати мирні переговори з Україною, однак за умови, що за росією залишаться окуповані українські території.

Нагадаємо, мирні переговори між Україною та росією відбувалися у лютому-березні 2022 року, але з квітня, коли російську армію відкинули від Києва, їх заморозили.

У жовтні того ж року президент Зеленський підписав указ, який унеможливлює подальші переговори з країною-агресором, доки її президентом є володимир путін.

Зеленський неодноразово заявляв, що почне мирні переговори з рф лише після відходу російських військ з усіх окупованих територій та відновленням українського суверенітету в міжнародно визнаних кордонах 1991 року, тобто в Криму та на Донбасі.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США вважають, що володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.