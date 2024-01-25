Г учний скандал останніх днів стосується підприємцем Ігоря Мазепи. Тиждень тому його затримали за земельні махінації. Справа набула широкого резонансу і на найвищому рівні порушила питання відносин держави та бізнесу. Хронологія подій - у сюжеті Ніни Коломієць.

Проводжу затримання особи за підозрою у вчиненні злочину, та яка намагалася виїхати за кордон.

Ці кадри зроблені тиждень тому. Поліцейські затримують бізнесмена Ігоря Мазепу в пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею.

18 січня правоохоронці за процесуального керівництва офісу Генпрокурора затримали бізнесмена-засновника інвестиційної компанії під час його спроби перетнути кордон із Польщею. Також правоохоронці затримали його брата та ще 2 спільників.

Усіх - правоохоронці підозрюють у махінаціях із землями поблизу Київської ГЕС.

Олексій Сухачов, директор Державного бюро розслідувань:

Схема була такою. Чиновники видавали землю на території Київської ГЕС, начебто для ведення господарства, в тому числі підставним особам, яких підшукували підручні бізнесменів за 1 тисячу гривень. Потім компанії бізнесменів купляли у них ці ділянки за безцінь. Далі відбувалося будівництво елітного житла, яке продавалося за ціною від 500 тис. доларів і вище. При цьому новому власнику продавалася лише земельна ділянка.

Йдеться про це котеджне містечко на березі Київського водосховища, побудоване 10 років тому.

Андрій Іванів - адвокат Ігоря Мазепи:

ДБР вирішило, що вся територія, яка проходить від Київської ГЕС до Лебедівки й вище насправді по документах, як вони вважають, це зона 70 км, що вся ця територія - це дамба, гідроспоруда, яка не може бути ні в кого у власності. Проте скільки там поселень, скільки там побудовано житла - зрозуміло, що це житло будувалося не один десяток років.

У Печерському райсуді столиці для Ігоря Мазепи обрали запобіжний захід: тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у майже триста п'ятдесят (350) мільйонів гривень. Обвинувачення просило - удвічі більшу суму.

Євгеній Сльота, прокурор Офісу Генерального прокурора:

Враховуючи, що у підозрюваного згідно з відомостями реєстру на даний час у власності перебуває понад 150 об'єктів нерухомого майна, крім того, низка вартісних автомобілів, а також він є засновником близько 20 юросіб. Застава має бути визначена в розмір - 700 млн 928 грн.

Навіть якщо припустити, що я вчинив якийсь злочин, як вони стверджують, якийсь державний орган, в такому випадку вони стверджують, що це мій злочин, і це взагалі ніякого відношення не має до застави в 700 млн грн, які вони просять.

Обшуки провели також в інвестиційній компанії, яку заснував Мазепа. Там заявили: звертатимуться до керівництва держави щодо - цитую - тиску на компанію та знищення силовиками інвестиційного клімату в Україні.

Компанія вже готує звернення до керівництва держави щодо тиску на компанію та знищення силовиками інвестиційного клімату в Україні.

Таку позицію підтримали члени громадського руху, який об'єднує представників понад 40-ка українських підприємств та асоціацій. І навіть анонсували страйк проти тиску на бізнес, попри воєнний стан.

Щоправда, згодом його скасували.

Адвокати Мазепи подали апеляцію на рішення суду - і добилися суттєвого зменшення розміру застави. 21 мільйон гривень. Підозрюваний цю суму вніс та вийшов із СІЗО за 4 дні після взяття під варту. Він зобов'язався не залишати місце проживання і прибувати на всі виклики слідчого.