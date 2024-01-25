У Верховній Раді зареєстрований президентський законопроєкт, який передбачає множинне громадянство. Така норма діє в ста тридцяти країнах світу. Також, у Великій Британії. Як це працює на прикладі однієї лондонської сім'ї вивчала Світлана Чернецька.

Алексу всього 5 днів від народження. У нього поки що немає паспорта. Але буде цілих три. Мама хлопчика - народилася та виросла в Узбекистані, тато - в Південно-Африканській Республіці. Сам Алекс з'явився на світ у Лондоні. Обидвоє його батьків мають британське громадянство, вони тут навчалися та працюють.

Оля Лосєва, власниця подвійного громадянства, жителька Лондона:

Для мене британський паспорт ніколи не був самоціллю, так склалося природно. Але оскільки я вирішила залишитися тут жити, то з часом захотілося стати частиною цього суспільства, інтегруватися в нього. Я просто хотіла стабільності, знати, що я можу тут жити постійно, інакше треба постійно поновлювати візи, це накладно.

Оля каже, хотіла мати рівні права з британцями, зокрема, голосувати на виборах. Для Джеймса Лондон так само став домом.

Джеймс Генсон, власник подвійного громадянства, житель Лондона:

Коли я ріс в Південній Африці, там було дуже нестабільно, тож мені видавалося логічним - мати можливість проживання та праці у Великій Британії. Моя мама народжена в Британії, тож мені для отримання громадянства потрібно було всього-на-всього податися на британський паспорт до 18 років.

І для вихідця з ПАР Джеймса, і для вихідці з Узбекистану Олі - британський паспорт відкрив чимало дверей. Він особливо зручний для подорожування.

Джеймс Генсон, власник подвійного громадянства, житель Лондона:

З британським паспортом я можу подорожувати без віз у так багато країн, а з південноафриканським - це не варіант, майже всюди потрібні візи.

Сім'я Джеймса та Олі - середньостатистична у британській столиці.

Лондон - таке багатонаціональне місто, що у багатьох по два, три, а то й більше паспортів. Велика Британія ніяк це не обмежує. І є однією зі 130 країн, де дозволене множинне громадянство.

Зазвичай, перевагу має те громадянство, в якій країні перебуває людина. Тобто якби Джеймсу знадобилася дипломатична допомога Лондона у рідній Південній Африці - він би її не отримав. Але якби ця допомога знадобилася, приміром, у США, то він міг би її просити й у Лондона, і у Кейптауна.

Лілія Скотт, юристка з міграційного права у Великій Британії:

Моя порада клієнтам завжди така - якщо ви можете отримати подвійне громадянство для своїх дітей або навіть більше, чим два громадянства - робіть це, тому що ви даєте своїм дітям - право вибору

У Британії люди з багатьма громадянствами можуть балотуватися в парламент і працювати в уряді. Як, приміром, депутат Надхім Захаві. Він не відмовився від свого іракського паспорта. Він і міністром освіти був, і фінансів. В Австралії, приміром, таке не допустиме.

Лілія Скотт, юристка з міграційного права у Великій Британії:

У Великобританії вони на вас дивляться на те громадянство, яке ви їм даєте, яке ви хочете вибирати. Наприклад, якщо ми говоримо про державні форми, коли ви заповнюєте, коли ви відкриваєте компанію, наприклад, у Великобританії, то це ваш вибір, яке громадянство ви хочете в декларацію поставити. Те ж саме йде по комплаєнс в банках, ви вибираєте громадянство, яке ви думаєте буде ліпше для тієї чи іншої юрисдикції банкової. Мені здається, що для бізнесменів України й Великобританії - цей вибір важливий.

Серед недоліків подвійного громадянства такий, що обидві країни можуть зобов'язати проходити військову службу.

Джеймс Генсон, власник подвійного громадянства, житель Лондона:

Я ніколи навіть не думав про військові питання, щодо моїх громадянств. На щастя, у Південній Африці немає призову, те саме у Великій Британії.

Лілія Скотт, юристка з міграційного права у Великій Британії:

Мені здається, що потрібно не тільки дивитися на громадянство, потрібно також дивитися на резидентство, де людина проводить більше часу за останні 12 місяців. Наприклад, податкове резидентство - дні рахуються, то чому б не використати ту ж саму формулу. Також потрібно дивитися де ваш центр життєвих інтересів знаходиться і підтримати ту країну, де ви платите податки.

Серед інших мінусів множинного громадянства - система оподаткування. Адже часто країни стягують податки зі своїх громадян незалежно від місця їх проживання. У Британії хоча б існує таке явище як "уникнення подвійного оподаткування". Лондон має укладені спеціальні договори з багатьма іншими країнами. Але от громадяни США, приміром, мають сплачувати податки, навіть якщо живуть в інших країнах.

Ольга Лосєва, власниця подвійного громадянства, жителька Лондона:

Ми думали про те, щоби народжувати в США, багато людей так роблять, і у нас була така можливість, але коли ми почали глибше вивчати це питання, то там так складно розібратися з податками. Мені досі не до кінця все зрозуміло. Але суть в тому, що якби він мав американське громадянство, то платив би податки в Америці ще кілька років після того, як відмовився від американського паспорта.

З досвіду подружжя Олі та Джеймса - подвійне громадянство зробило їхнє життя значно легшим. Тому й синові дадуть можливість мати одразу кілька.