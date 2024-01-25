росія збільшує застосування на фронті газових гранат, які містять заборонені смертоносні речовини. Про це повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик.

Граната містить хлорацетофенон - речовину задушливої дії, заборонену Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів.

Розробка нових газових гранат РГ-Во з використанням хлорацетофенону може опосередковано свідчити про те, що росія в 2017 році збрехала про виконання взятих на себе зобовʼязань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року.

Початок використання хлорацетофенону в умовах наявності хлорбензальмалонодинітрила може свідчити про зондування реакції світової громадськості. Ми не виключаємо, що російська федерація вподальшому може вдатися до застосування прямо заборонених Конвенцією 1993 року бойових отруйних речовин.

Лише у грудні 2023 року було зафіксовано 81 випадок використання газових гранат. Загалом з початку повномасштабного вторгнення відомо про 626 випадків хімічних атак проти українських захисників.

Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР та ручна газова граната Дрофа-ПМ, які скидає з БпЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин.