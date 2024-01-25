Мітингарі у відповідь заявили: якщо цей протест не принесе очікуваних результатів, страйки посилять.

У польських фермерів знову загострення. Протестне. Майже у двохстах польських місцях аграрії вийшли на вулиці, щоб їх почуло керівництво країни та Європейського Союзу. Чого саме хочуть мітингувальники? Дізнався мій колега Юрій Куций.

"Європа - це про вирощування та вигодовування". Польські фермери й далі страйкують.

Мітинги охопили всю Польщу! Воєводства, міста й села. Протести - масштабні. І виїхали на них аграрії на тракторах та іншій сільгосптехніці. Дороги не блокували, але без заторів не минулося, повідомляють польські ЗМІ.

На акцію незгоди фермери вийшли з цілою низкою вимог. Перша і найголовніша - зупинити неконтрольований імпорт агропродукції з України та інших країн поза ЄС.

Андржей Халлманн, польський фермер:

Я не згоден із нинішніми низькими цінами на зерно. А все це через величезний імпорт збіжжя з України. Там у нього дешевша собівартість виробництва, у них кращий ґрунт, і не має таких екологічних обмежень, які запровадив Європейський Союз.

Польські аграрії запевняють: вони опинилися у неконкурентних умовах, бо мусять виконувати закони ЄС. Зокрема, витрачати кошти на захист довкілля. Водночас на виробників у третіх країнах ці вимоги не поширюються. На думку мітингарів, будь-яке послаблення норм Зеленого курсу ЄС, навіть незначне, піде їм на користь і покращить ситуацію загалом.

Я чекаю, коли ці проблеми помітить не лише керівна партія в Польщі, а й Брюссель. Якщо політики, які ухвалюють рішення, не почнуть прислухатися до фермерів, то я не бачу майбутнього для аграріїв у цій країні.

Премʼєр-міністр країни Дональд Туск уже відреагував на мітинг.

Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі:

Я почув у Києві чітке запевнення, що українська влада не зацікавлена в неконтрольованому експорті сільгосппродукції. Вони вже уклали цікаві угоди щодо транзиту з Румунією та Болгарією. Ми плануємо підписати схожий договір між українським і польським урядами. Мені важливо, щоби проблеми фермерів, через які сьогодні відбулися протести - зникли взагалі або принаймні зійшли до мінімуму.

Мітингарі у відповідь заявили: якщо цей протест не принесе очікуваних результатів, страйки посилять.