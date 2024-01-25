На кордоні з росією цього місяця ворожі диверсійно-розвідувальні групи періодично проявляли активність. Без успіхів через відповідь наших захисників. Це - інформація командування Об'єднаних сил ЗСУ. На білоруському кордоні - ситуація також контрольована. В Північній операційній зоні бійці й тренуються, і цілодобово пильнують. На прикордонні побував і мій колега Анатолій Журавльов. Далі його репортаж.

Крізь хащі, по вузькій стежині, серед снігу та замінованих територій - ми потрапляємо на одну з позицій наших захисників у Північній операційній зоні.

Тут - у лічених метрах від державного кордону - українські бійці чергують у режимі 24 на 7 і за будь-якої погоди, проявляючи максимальну пильність.

Костянтин, прикордонник:

Специфіка служби - це візуальний контроль, спостереження, прослуховування, своєчасне реагування на зміни в обстановці, протидія диверсійно-розвідувальним групам

У разі виявлення ворожої активності - воїни, які перебувають на спостережному пункті, першими повинні дати бій та попередити про загрозу протидиверсійні резерви.

Навички взаємодії бійці регулярно відточують. Як от зараз, під час тренування. Усього за кілька хвилин - воїни прибули в зону, де перевірять інформацію щодо діяльності ворожої ДРГ.

Тепловізійна камера нас зараз рятує - дуже добре все видно. Знайдемо, якщо будуть.

Такі відпрацювання потрібні й для чотирилапих захисників кордону.

Пес на кличку Жиган разом з прикордонником Володимиром виявили під час тренування умовну ворожу розтяжку, яка врешті була знешкоджена.

Володимир, прикордонник:

Отак і працюємо. Проводимо якомога більше таких тренувань, тому що для собачки це дуже іде на користь. Молодець. Він слухається дуже добре. Любить дуже грати.

Цього разу за тренуваннями бійців спостерігає командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Наші хлопці повинні бути готові до раптових дій. Сьогодні зненацька ми перевірили, як вони готові, у разі намаганнях ворога завести диверсійно-розвідувальну групу. З Білорусі взагалі диверсанти не заходили, така проблема мається на ділянці державного кордону з російською федерацією. Для того кордон охороняється підрозділами Державної прикордонної служби України і їх підсилюють бійці територіальної оборони. Також з різних відомств є контрдиверсійні резерви й підрозділи, які спеціально навчені.

Командування прибуло на позиції не з порожніми руками.

Силами лікарів дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" було закуплено FPV-дрон. Це буде допомагати нашим прикордонникам. Будь-яка допомога є вагомою.

Бійцям уже кортить випробувати новий дрон у дії. Кажуть - сучасні технології стали невід'ємною частиною військової науки.

Позивний "Джексон", прикордонник:

Потрібно навчатися, будемо своїми силами навчатися. Бо ми зараз вивчилися на "Мавіки". А на цей буде трохи складніше - він швидше працює, швидше літає - як змія.

Позивний "Племяш", прикордонник:

Техніка не стоїть на місці - там різні новації, різні способи задавлювання. Ми ідемо в ногу з часом.

Нині ж головне завдання для бійців у Північній операційній зоні залишається сталим - тримати український кордон надійно закритим від ворога.

Костянтин, прикордонник: