Довгоочікуване "так". Парламент Туреччини ратифікував протокол про вступ Швеції в НАТО. Коли ця країна стане 32-им членом Альянсу? І чи не з'являться на її євроатлантичному шляху додаткові перепони? Тетяна Логунова розкаже.

Проголосували 346 депутатів. "За" - 287, "проти" - 55, четверо - утрималися.

Цього голосування у Великих Національних Зборах шведи чекали понад півтора року. Туреччина нарешті сказала «так» і ратифікувала протокол про вступ країни до Північноатлантичного Альянсу. На рішення парламенту буде відсутня віза президента Реджепа Ердогана. Утім, у Швеції впевнені - це формальність, він підпише.

Дженні, жителька Швеції:

Я очікувала позитивного рішення. Бо відкласти його вже було неможливо. Добре, що ця епопея зрештою досягає кінця.

Рене, жителів Швеції:

Так, я радий. Це найкращий захист проти російської агресії. Тепер вони двічі подумають, ніж перш щось робити.

Заявку на вступ до НАТО нейтральні Швеція та Фінляндія дали разом - влітку 2022 року, через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Утім, євроатлантичне прагнення північних країн одразу заблокувала Туреччину, висунувши низку умов. Фінам швидше задовольнити Анкару - вони стали членами блоку навесні торік. Шведом довелося чекати й виконати турецькі вимоги. А їх було багато - від ухвалення нових антитерористичних законів до екстрадиції прихильників Робітничої партії Курдистану.

Огуз Оцунцу, депутат Великих Національних Зборів Туреччини від керівної "Партії справедливості та розвитку":

Що змінилося за ці 20 місяців? Від чого відмовилася Швеція? На що вона погодилась? Якщо ми важливо все проаналізуємо, то побачимо таке: країна змінила свою конституцію. У Швеції заарештували та судили людей, пов'язаних із Робітничою Партією Курдистану. Стокгольм приділив увагу питанням безпеки Туреччини, її чутливості щодо теми боротьби з тероризмом.

Умови Туреччини були не лише Швеції, але й партнерами по НАТО. яким, Сполученим Штатам. У американців Анкара вже давно хоче придбати винищувачі F-16. І, як випускають ЗМІ, вже після Конгресу підтримає продаж.

Рікард Бенгтсон, професор Лундського університету:

Процес ратифікації тривав дуже довго. На мою думку, головно через те, що питання членства Швеції було пов'язане з відносинами між Туреччиною та Сполученими Штатами та придбанням американських винищувачів. У політичній грі великої держави Швецію певною мірою виступала як розмінна монета.

Коли Швеція нарешті стане 32-м членом НАТО поки неясно. Зараз у гру вступає остання країна, яка теж досі не ратифікувала протокол - Угорщина. У Віктора Орбана свої претензії до шведів. Він хоче, аби вони поважали Будапешт і не критикували його за недотримання демократичних норм.

Рікард Бенгтссон, професор Лундського університету:

У випадку з Угорщиною є внутрішньополітичні причини. Віктор Орбан хоче показати, що шведська критика не залишилася без уваги. Водночас раніше Угорщина заявила - у принципі підтримує членство Швеції в НАТО і не буде останньою країною, яка ратифікує цей протокол.

Угорський прем'єр вже запросив свого шведського колегу на переговори. А генсеку НАТО пообіцяв, що парламент ратифікує відповідний протокол за першу ліпшу нагоду. Утім, коли це станеться - Віктор Орбан не уточнив.