Туреччина схвалила вступ Швеції в НАТО: коли стане членом Альянсу [ Редагувати ]
Довгоочікуване "так". Парламент Туреччини ратифікував протокол про вступ Швеції в НАТО. Коли ця країна стане 32-им членом Альянсу? І чи не з'являться на її євроатлантичному шляху додаткові перепони? Тетяна Логунова розкаже.
Проголосували 346 депутатів. "За" - 287, "проти" - 55, четверо - утрималися.
Цього голосування у Великих Національних Зборах шведи чекали понад півтора року. Туреччина нарешті сказала «так» і ратифікувала протокол про вступ країни до Північноатлантичного Альянсу. На рішення парламенту буде відсутня віза президента Реджепа Ердогана. Утім, у Швеції впевнені - це формальність, він підпише.
Дженні, жителька Швеції:
Я очікувала позитивного рішення. Бо відкласти його вже було неможливо. Добре, що ця епопея зрештою досягає кінця.
Рене, жителів Швеції:
Так, я радий. Це найкращий захист проти російської агресії. Тепер вони двічі подумають, ніж перш щось робити.
Заявку на вступ до НАТО нейтральні Швеція та Фінляндія дали разом - влітку 2022 року, через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Утім, євроатлантичне прагнення північних країн одразу заблокувала Туреччину, висунувши низку умов. Фінам швидше задовольнити Анкару - вони стали членами блоку навесні торік. Шведом довелося чекати й виконати турецькі вимоги. А їх було багато - від ухвалення нових антитерористичних законів до екстрадиції прихильників Робітничої партії Курдистану.
Огуз Оцунцу, депутат Великих Національних Зборів Туреччини від керівної "Партії справедливості та розвитку":
Що змінилося за ці 20 місяців? Від чого відмовилася Швеція? На що вона погодилась? Якщо ми важливо все проаналізуємо, то побачимо таке: країна змінила свою конституцію. У Швеції заарештували та судили людей, пов'язаних із Робітничою Партією Курдистану. Стокгольм приділив увагу питанням безпеки Туреччини, її чутливості щодо теми боротьби з тероризмом.
Умови Туреччини були не лише Швеції, але й партнерами по НАТО. яким, Сполученим Штатам. У американців Анкара вже давно хоче придбати винищувачі F-16. І, як випускають ЗМІ, вже після Конгресу підтримає продаж.
Рікард Бенгтсон, професор Лундського університету:
Процес ратифікації тривав дуже довго. На мою думку, головно через те, що питання членства Швеції було пов'язане з відносинами між Туреччиною та Сполученими Штатами та придбанням американських винищувачів. У політичній грі великої держави Швецію певною мірою виступала як розмінна монета.
Коли Швеція нарешті стане 32-м членом НАТО поки неясно. Зараз у гру вступає остання країна, яка теж досі не ратифікувала протокол - Угорщина. У Віктора Орбана свої претензії до шведів. Він хоче, аби вони поважали Будапешт і не критикували його за недотримання демократичних норм.
Рікард Бенгтссон, професор Лундського університету:
У випадку з Угорщиною є внутрішньополітичні причини. Віктор Орбан хоче показати, що шведська критика не залишилася без уваги. Водночас раніше Угорщина заявила - у принципі підтримує членство Швеції в НАТО і не буде останньою країною, яка ратифікує цей протокол.
Угорський прем'єр вже запросив свого шведського колегу на переговори. А генсеку НАТО пообіцяв, що парламент ратифікує відповідний протокол за першу ліпшу нагоду. Утім, коли це станеться - Віктор Орбан не уточнив.
по темі
Тиждень залишається до спеціального саміту Євроради, де лідери ЄС планують розглянути подальшу фінансову підтримку України. Чи знайшлися партнерські аргументи для Будапешта та яку допомогу чекати від ЄС найближчим часом?
І хоч напередодні візиту очільник словацького уряду відзначився скандальними заявами, на зустрічі зі Шмигалем свою риторику таки змінив. Як саме? Про що домовились сторони?
Брюссель шукає спосіб умовити Угорщину на перегляд довгострокового бюджету ЄС. Попередня спроба схвалити зміни зазнала невдачі. Угорський премʼєр Орбан заблокував це питання. Які пропозиції на столі?
Новий генсек військового блоку має стати до своїх обовʼязків у жовтні. На цю посаду є кілька претендентів. Хто вони? Розкаже Ірина Іванова.
Як і де відбуватимуться маневри? І наскільки реальна загроза, яку відпрацьовуватимуть військовики? Тетяна Логунова розкаже.
Німецький Bild вважає, що так. На сторінках видання опублікували документ міністерства оборони країни. Йдеться про підготовку до можливого нападу росії на східний фланг НАТО, наважитися на який москва може вже наступного року.