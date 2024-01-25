Україна вже не раз доводила, на що ми здатні.

День народження Президента. Володимиру Зеленському - 46. Але, всі зустрічі та заплановані прийоми глава держави скасував через падіння Іл-76 на Бєлгородщині. В Офісі Президента нині встановлюють усі подробиці.

Наша редакція зібрала ключові факти та заяви президента впродовж повномасштабного вторгнення.

"Мені потрібна зброя, а не таксі". Ці слова в ніч повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський сказав президенту США Джо Байдену. Саме йому керманич подзвонив першим, щойно почувати вибухи за вікном. І Вашингтон, і Париж запропонували Зеленському безпечну евакуацію. Відповідь була однозначною.

Володимир Зеленський, президент України:

Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут, захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде далі.

За рік після цього Володимир Зеленський каже: коли столиця паде, а лідер накидає п'ятами, держави більше немає. Саме успіхи бійців ЗСУ, мотивованих вищим керівництвом, спонукали західних партнерів поставити Україні серйозну зброю. Перші ракетні системи "Хаймарс" ми отримали вже в червні.

Рівно за рік після "Хаймарсів" Україна отримала ще один козир – далекобійну зброю, яка добре розрідила склади боєприпасів, тилу та логістику ворога. Першими нам насмілилися допомогти британцям авіаційні крилаті ракети "Шторм Шедоу" з дальністю дії понад 250 кілометрів.

Тієї ж весни повітряні сили ЗСУ - після масованих ракетних атак восени та взимку - нарешті дочекалися американських систем ППО "Петріот".

А влітку стає відомо: Україна випускає західні винищувачі Ф-16, переговори про які велися багато місяців поспіль.

Володимир Зеленський, президент України:

За сьогодні Данія, Нідерланди - така важлива підтримка, така важлива можливість такої кількості літаків, які будуть захищати наше небо і наших людей. Це потужна проривна домовленість.

З перших днів гаряче вторгнення було й на дипломатичному фронті. Адже саме небажанням нас бачити серед членів ЄС і НАТО росія пояснила свої загарбницькі дії. У відповідь - президент, прем'єр-міністр і спікер Верховної Ради підписали заявку на членство в Євросоюзі.

Після двох інспекцій української столиці - президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вала українське членство в ЄС. І зрештою нам дали статус кандидата.

Під завісу 2023-го сталася ще одна перемога - Європейська рада погодилася почати переговори про вступ до ЄС.

Володимир Зеленський, президент України:

Україна вже не раз доводила, на що ми здатні. Буде й інше переможне рішення - буде час, коли зможемо відсвяткувати вступ України в Євросоюз.

Ще глобальною звитягою стало втілення в життя так званої Формули світу. Її Володимир Зеленський уперше виголосив на Генеральній Асамблеї ООН у вересні 2022-го.

За майже два роки повномасштабної війни глобальні конференції з питань світу в Україні відбулися вже тричі – в Данії, Саудівській Аравії та на Мальті. Перелік учасників щоразу більшав - і на останній зустрічі було вже 66 країн - від традиційних західних союзників до держави так званого глобального Півдня.

Володимир Зеленський, президент України:

Пункти нашої Формули створені саме так, щоб кожен у світі, хто дійсно цінує міжнародне право, міг проявити себе й свою цінність та підтримати глобальні зусилля проти агресії.

Першими у наданні гарантій безпеки Україна знову стали британці. 12-го січня до Києва прибув прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак. За погодою, які лідери підписали ж дня, Лондон обіцяє у разі нового нападу негайно надати Києву всю необхідну допомогу, яку назве українське керівництво. А ще - обмінюватися розвідданими, медичними та оборонними технологіями. Домовленості проміжні - та діятимуть, допоки Україна не стане членом НАТО. Невдовзі аналогічні угоди обіцяють Франція, Канада й Польща. Тривають перемовини зі США, Німеччиною та Італією.