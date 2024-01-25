Історія собаки, який непорушно стояв посеред руїн будинку і чекав на господиню, зворушила українців. Арчі був контужений та травмований внаслідок обстрілу Сміли напередодні Нового року. Проте нині пес почувається краще, запевняє його хазяйка. Далі.

Арчі обережно виходить з машини, йде до місця, де колись стояв будинок його господарів.

Він відчуває, що це його дім, він почав скулити, він це місце пам'ятає, знає.

Про пережите нині нагадує лише кілька фото та свіжі шрами на морді собаки.

Шматка взагалі не було, його навіть не зашивали, потрібно було тільки заживляти, а тут на плечі сильна рана, яку ми оперували тричі.

Першими пса між руїн побачили рятувальники. Він сидів непорушно.

Власниця собаки була на роботі. Щойно дізналася про розтрощену оселю - примчала додому. Сподівалася, що Арчі вижив.

Діна Ковальчук, власниця Арчі:

У нього є місце своє, лежак в прихожій, всі двері, вибито все скло і відірвало батарею вибуховою хвилею, я думала його завалило батареєю і шукала його просто там, я його там не знайшла, почала гукати, пес не відгукувався.

Не реагував пес через контузію, як пізніше з'ясували ветеринари. Історія Арчі, який віддано чекав на господарів - розчулила українців.

Юлія Норовкова, речниця ГУ ДСНС у Черкаській обл.:

Писали мені, просили передати Арчі деякі речі, хтось передавав корм, хтось придбав лежак, ми потім відвезли й передали Арчі ці речі. Для нас кожне життя важливе, ми за кожне життя боремось.

Собака після того обстрілу став обережнішим з незнайомцями, інакше реагує і на звуки. Він досі на реабілітації.

Діна Ковальчук, власниця Арчі:

Включає охорону як мене, так і на те, де він знаходиться. Йому при переїзді я розказую, пояснюю - зараз ми живемо на моєму підприємстві, нас сюди пустили, нам нема де жити, через то ми тут знаходимось.

Діна з Арчі, попри пережите, не втрачають оптимізму. Дякують усім небайдужим за турботу і слова підтримки.

Діна Ковальчук, власниця Арчі: