Нарколабораторії зі щомісячним прибутком понад 20 мільйонів гривень викрили поліцейські Тернопільщини. Обшуки провели одночасно в п'яти областях. Правоохоронці вилучили обладнання та півтонні хімічних речовин для виготовлення психотропів.

Відомо, що зловмисники продавали свій дурман по всій країні, і навіть за кордон. Подробиці гучного утримання - далі в сюжеті.

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю, експерти кримінального аналізу, слідчі, кіберполіцейські та бійці КОРДу проводять масштабну спецоперацію - затримання злочинної групи, яка налагодила виробництво та збут наркотиків по всій Україні та за її межами.

Правоохоронці провели обшуки одночасно в п'яти областях. Більше трьох десятків адрес - у помешканнях злочинців та місцях виготовлення наркотиків.

Обсяги вилученого вражають - понад 500 кілограмів прекурсорів, з яких можна було б виготовити близько мільйона доз психотропних препаратів.

Марія Мацишин, оперуповноважена управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Тернопільській області:

У ході проведення 34 обшуків працівниками поліції було виявлено та вилучено товару та обладнання на понад 60 мільйонів гривень.

Наркобізнес налагодили двоє уродженців Хмельницької області, розповідають правоохоронці. Допомагали їм ще четверо. Відповідали за закупку сировини, курували логістику та збут. Мали злочинці й своїх "хіміків".

Нарколабораторії зловмисники облаштували в орендованих приміщеннях - подалі від населених пунктів. Працювали без вихідних. Готові препарати збували через інтернет-магазини й Telegram. Аби "закладки" було важко помітити, заливали їх цементом та маскували під каміння. Паралельно - злочинці налагодили й потужні канали збуту в країни Європи.

Марія Мацишин, оперуповноважений управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Тернопільській області:

Таким чином учасники злочинної організації виготовляли й збували близько сорока кілограмів готової продукції, що забезпечувало їм стабільний дохід в розмірі 20 мільйонів гривень щомісяця.

Усіх членів злочинної організації правоохоронці затримали. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.