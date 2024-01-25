Венеційський бієнале триватиме з кінця квітня до листопада цього року.

Шістдесятий Венеційський бієнале цьогоріч відбудеться в Італії. Україна представлятиме своє сучасне мистецтво на одній з провідних виставок світу і порушить тему війни та еміграції. У Музеї Ханенків команда національного павільйону України продемонструвала, які саме роботи поїдуть на виставку за кордон.

Обстріл мирних жителів. Російські ракети руйнують домівки: люди й тварини під обстрілами.

Кадри початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Десятки відеокадрів, які вже стали воєнною хронікою, будуть представлені на Венеційському бієнале в рамках проєкту "Плетіння сіток". Даніїл Ревковський та Андрій Рачинський збирають фото- та відеоматеріали з відкритих джерел. Більшість авторів - невідомі.

Даніїл Ревковський, митець:

Ці відео дуже важливі тим, що багато тих, хто фільмував, викладали, десь знаходили інтернет, а потім, наприклад, загибли... Чи то Маріуполь, чи Ізюм. Це нібито енциклопедія жахів. Які бачать люди, коли зрозуміли, що починається повномасштабне вторгнення.

Венеційський бієнале - одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить раз на два роки в Італії. Україна бере участь у виставці з 2001 року. Цьогоріч тематика - "Іноземці скрізь".

Вікторія Бавикіна, співкураторка проєкту національного павільйону України:

Це дуже важливий майданчик для мистецького середовища, а також це дуже важливий майданчик для того, щоб проговорити важливі меседжі про Україну. В часи, коли наша країна в ситуації війни. Тому для нас це ще один публічний майданчик, щоб розповісти про війну.

На виставці Україна експонуватиме роботи, що стосуватимуться тем війни, еміграції, мови, емоційного стану людей.

Якщо хочете - винаймайте житло за підвищеною ціною, бо по вас видно, що ви багаті. Але ж ніхто не надавав значення, що ми тікаємо від війни, а не від бідності.

Частину простору у павільйоні займуть роботи 15 мистців з ментальною інвалідністю.

Це килим робіт Ірини Голобородько, і тут є дуже нетривіальні побажання. Наприклад, усім бажаю мити підлогу гелем для душу.

Катерина Бучацька, мисткиня:

Я працюю переважно з людьми з аутизмом, з художниками з синдромом Дауна. Ми - мистецькі майстерні. Робимо багато творчих робіт, і тут ми вийшли більш на серйозний рівень.

Основну частину витрат з організації поїздки бере на себе держава.

Ростислав Карандєєв, т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України:

Ми не можемо перекладати повністю все на плечі художників та митців, бо інтерес держави чіткий та зрозумілий. І держава не може стояти осторонь у ресурсному забезпечені. Тому частина вартості передбачена проєктною документацією - це 5 мільйонів, і ми всю цю суму повністю надамо.

Венеційський бієнале триватиме з кінця квітня до листопада цього року.