По всій Україні опади, а в Карпатах хуртовина: прогноз погоди на 26 січня [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 26 січня, буде з опадами. У частині областей нашої країни очікуються сильні вітри.
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ накриють майже всі області. Вночі опади можуть посилитися.
На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. На заході налипання мокрого снігу. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході, а також в Одеській, місцями у Вінницькій та Житомирській областях пориви до 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів протягом доби покажуть в Україні від -2 до +3 градусів. Вдень в Одеській області та Криму +1 +6 градусів.
У Карпатах сьогодні очікується хуртовина. Температура повітря вдень та вночі -2 -7 градусів.
У столиці сьогодні хмарно, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
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