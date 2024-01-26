Погода в Україні сьогодні, 26 січня, буде з опадами. У частині областей нашої країни очікуються сильні вітри.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ накриють майже всі області. Вночі опади можуть посилитися.

На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. На заході налипання мокрого снігу. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході, а також в Одеській, місцями у Вінницькій та Житомирській областях пориви до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів протягом доби покажуть в Україні від -2 до +3 градусів. Вдень в Одеській області та Криму +1 +6 градусів.

У Карпатах сьогодні очікується хуртовина. Температура повітря вдень та вночі -2 -7 градусів.

У столиці сьогодні хмарно, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.