Китай тисне на Іран, щоб припинити атаки хуситів у Червоному морі - Reuters [ Редагувати ]
Китайські офіційні особи попросили своїх іранських колег допомогти стримати напади на кораблі в Червоному морі, які здійснюють підтримувані Тегераном хусити.
Із посиланням на іранські джерела видання стверджує, що обговорення атак хуситів і торгівлі між Китаєм та Іраном відбулися на кількох останніх зустрічах у Пекіні та Тегерані.
"По суті, Китай каже: Якщо нашим інтересам буде завдано будь-якої шкоди, це вплине на наш бізнес з Тегераном. Тож скажіть хуситам проявити стриманість", - сказав Reuters неназваний іранський чиновник.
Однак китайські офіційні особи не зробили жодних конкретних коментарів чи погроз щодо того, що торговельні відносини Пекіна з Іраном можуть постраждати.
Хоча Китай був найбільшим торговим партнером Ірану протягом останнього десятиліття, їхні торговельні відносини є односторонніми.
Згідно з даними відстеження танкерів торгово-аналітичної компанії Kpler, китайські нафтопереробники купили понад 90% сирої нафти, що експортується з Ірану, минулого року.
Стверджується, що Пекін чітко дав зрозуміти, що буде дуже розчарований Тегераном, якщо будь-які судна, пов'язані з Китаєм, постраждають або інтересам країни будь-яким буде завдана шкода.
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