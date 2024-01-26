Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі протягом найближчих двох тижнів відвідає Запорізьку АЕС.

Про це повідомив Гроссі до Ради Безпеки ООН.

Очільник міжнародного агентства з атомної енергії сказав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МАГАТЕ здійснило 102 місії.

"Я особисто привів вісім із них, у тому числі три на ЗАЕС, і незабаром поведу ще одну на ЗАЕС протягом найближчих двох тижнів", - заявив Гроссі.

У своєму зверненні до Ради Безпеки ООН він також нагадав, що це перша в історії війна, яка ведеться на об’єктах великої ядерно-енергетичної програми. Це стосується кількох із п’яти українських АЕС та інших об’єктів, які зазнали прямого обстрілу.

Гроссі зазначив, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на ЗАЕС, зокрема, продовжує залишатися вкрай крихкою. З середини 2022 року зупинено шість реакторів станції – п’ять із них у режимі холодної зупинки та один – у режимі гарячої.

З його слів, потенційна небезпека великої ядерної аварії залишається дуже реальною.