Втрати рф в Україні перевищили 380 тисяч окупантів - Генштаб [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 26 січня, склали 900 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 380 600 військових. Крім того, ЗСУ знищили 8 танків, 16 ББМ та 15 артсистем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 26.01.24 орієнтовно склали:
особового складу - близько 380 600 (+990) осіб ліквідовано;
танків - 6265 (+8) од.;
бойових броньованих машин - 11637 (+16) од.;
артилерійських систем - 9082 (+15) од.;
РСЗВ - 972 од.;
засоби ППО - 660 од.;
літаків - 331 од.;
вертольотів - 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 од.;
крилаті ракети - 1845 (+1) од.;
кораблі/катери - 23 од.;
підводні човни - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 12064 (+20) од.;
спеціальна техніка - 1425 (+5) од.
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