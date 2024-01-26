Російські терористи давно не застосовували "Калібри" для ударів по Україні. Це може бути пов’язане зі складністю обслуговування тих агрегатів, з яких випускаються ці ракети, а також спробами "приспати" пильність українців.

Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми спираємося на аналітику і будемо говорити, що використання "Калібрів" останнім часом дуже рідке. Але є розуміння, що вони дійсно мають складнощі з обслуговуванням тих агрегатів, з яких випускаються "Калібри", і завантаженням самих ракет, бо вся ця логістика й інфраструктура зосереджена у Криму, а базуються ракетоносії з метою збереження у Новоросійську. Тому очевидно, що це може бути такою причиною", - сказала Гуменюк.

За її словами, їхнє перебування на чергуванні говорить про те, що "Калібри" готові бути застосованими й коли це станеться, зараз не можна абсолютно точно вирахувати.

"І цілком імовірно, що вони (росіяни - ред.) можуть таким чином присипати пильність, нібито вони не будуть використовувати "Калібри", не можуть, не здатні. А в цей час завдати підступного удару. Тому я закликаю не втрачати пильності, аналізувати всю готовність ворога і бути готовими їй протидіяти", - зазначила речниця.