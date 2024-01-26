Як оформити декрет у 2024 році: інструкція [ Редагувати ]
Народження дитини – найочікуваніша подія у житті кожної жінки. Та окрім любові і ніжності, малюки потребують чималих фінансових ресурсів. Декретні виплати надає Пенсійний фонд, отримати їх можуть навіть безробітні жінки під час. Для цього має бути оформлена декретна відпустка. "Подробиці" дізнавались, як оформити декрет у 2024 році.
Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами становить 126 днів (70 календарних днів до пологів та 56 днів після). У разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей тривалість післяпологової відпустки збільшується до 70 днів.
Е-лікарняний зазвичай видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.
Як піти у відпустку та отримати виплати
Виплата декретних здійснюється одноразово за весь період відпустки. Звернутися для отримання виплат можна не пізніше, ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки.
Сума відпускних розраховується бухгалтерією підприємства і залежить від двох показників: середньоденної зарплати і кількості календарних днів декретної відпустки.
Розміри декретних виплат у 2024 році
Працевлаштовані жінки отримуватимуть допомогу у розмірі 100% середньої заробітної плати коштом Пенсійного фонду за весь період декретної відпустки.
Відтак для працевлаштованих жінок у 2024 році:
- максимальний розмір допомоги – 106500 грн на місяць;
- мінімальний розмір допомоги – 7100 грн на місяць.
Для жінок, які не працюють, розмір декретних виплат також встановлено на рівні 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць. У 2024 році такий мінімум становить 3028 гривень.
Необхідні документи:
- заява із зазначенням дати початку відпустки;
- листок непрацездатності.
Жінки, які працюють за сумісництвом, мають право отримати допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами від обох роботодавців.
Необхідні документи:
- заява із зазначенням дати початку відпустки;
- копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи;
- довідка про доходи за основним місцем роботи.
Коли виплачуються декретні
Після відкриття листок непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами передається роботодавцю.
Далі комісія з соціального страхування місця вагітної ухвалює рішення про призначення допомоги, бухгалтер здійснює розрахунок, оформлюється та подається до ПФУ відповідна заява-розрахунок.
Документи для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами розглядаються не пізніше як протягом трьох робочих днів з дня їх надходження (через 7 днів після відкриття лікарняного).
Кошти надходять на рахунок роботодавця упродовж декількох банківських днів після здійснення фінансування.
Після того як роботодавець отримав кошти від ПФУ, він має здійснити виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами своїй працівниці у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.
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