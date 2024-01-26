У лютому на українців очікують суттєві зміни та важливі міжнародні події. "Подробиці" дізнавались, що ж зміниться у житті наших громадян вже з нового місяця.

Пенсії

На початку лютого відбудеться перерахунок пенсій, який вплине на розмір виплат. Тож уже з 1 числа мінімальний розмір соцвиплати становитиме 2 361 грн, а максимальний – 23 610 грн.

Також у другій половині місяця стане відомим точний відсоток індексації пенсії 1 березня 2024 року. Раніше у Мінсоцполітики припускали, що він буде на рівні 13%.

Комунальні тарифи

В Україні до кінця опалювального сезону (до середини квітня) не планують підвищувати комунальні тарифи для побутових споживачів. Зокрема, ціни на газ, опалювання та гарячу воду для громадян залишаться без змін.

Проте з початку місяця деякі споживачі почнуть платити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках. Наприклад, у Київській області середній показник за цю послугу становитиме 320 грн. Проте у кожному будинку ця сума є індивідуальною й залежить від кількості квартир і технічних особливостей мереж.

Також із 1 лютого зміняться ціни на електроенергіюдля малих непобутових споживачів, зокрема суб’єктів малого підприємництва, які купують електричну енергію для власного використання, електроустановки яких приєднані до відповідних мереж із договірною потужністю до 50 кВт.

Для цих споживачів зміна тарифу відбувається щомісяця, а ціни розраховуються за методикою НКРЕКП та охоплюють:

ціну купівлі електроенергії на ринку;

тариф на послуги оператора системи розподілу;

тариф на послуги оператора системи передачі;

тариф на послуги постачальника універсальної послуги.

Решта українців платитимуть 2,64 грн/кВт•год за електроенергію.

Ціни на пальне

У лютому на АЗС відбудеться зниження вартості пального. Очікується, що лютий 2024 року ми зустрінемо з цінами 45-49 грн/л за бензин і дизель.

На сьогодні середня ціна за літр бензину і дизеля становить близько 50,60 грн. Навіть ті великі мережі АЗС, які продають пальне по 54-55 грн/л, надають клієнтам знижку, і підсумкова вартість становить 51-52 грн. І вони теж рано чи пізно знизять ціну, – повідомив аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

За прогнозами, вартість газу на АЗС також продовжить знижуватися. Очікується, що ціна на цей вид пального буде в межах 27,60 грн/л.

Виплати ВПО

Лютий – останній місяць для деяких ВПО посприяти своїй зайнятості. З 1 грудня 2023 року запрацювала норма для ВПО, яка вимагає, щоб непрацююча особа працездатного віку протягом трьох місяців з дня призначення допомоги сприяла своїй зайнятості:

знайшла роботу;

відкрила ФОП;

подала заяву для отримання допомоги на здобуття економічної самостійності, мікрогранту, гранту на створення або на розвиток власного бізнесу, ваучера на навчання;

набула статус безробітного.

Якщо така людина не сприятиме своїй зайнятості або не набуде статусу безробітного протягом трьох місяців з дня призначення допомоги, виплату їй допомоги буде припинено з місяця, що настає після закінчення тримісячного строку. Таким чином, вже у березні 2024 році можуть мати місце випадки припинення виплати допомоги через невиконання цієї вимоги.

Міжнародні події

1 лютого лідери ЄС знову зустрінуться на саміті у Брюсселі, щоб спробувати укласти угоду щодо фінансового пакету.

Ба більше, держави-члени ЄС готові ухвалити пакет допомоги Україні у розмірі €50 млрд, незалежно від того, чи підтримає його Угорщина.

Також, у лютому, а саме 19 числа, у Токіо має відбутися конференція з відновлення України.

Працюємо над тим, щоб за результатами конференції японські компанії стали важливими учасниками відновлення України, – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В Японії зазначили, що хочуть почути на конференції конкретні потреби в підтримці відновлення та реконструкції в Україні.