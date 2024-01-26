Стрітення Господнє - це одне з найдавніших свят у православ'ї. У 2024 році його за новим календарем відзначатимуть 2 лютого. Насправді його історія сягає в глиб віків навіть далі, ніж християнство. Тому з цим днем ​​пов'язано так багато традицій, звичаїв та обрядів.

Щоб спростити для слов'ян прийняття нової віри, отці церкви використовували вже існуючу аналогію - свято зустрічі Зими та Весни, що відзначалося у той же період, що й Стрітення Господнє. Видозмінені звичаї цього дня стали церковними канонами.

Головний з них освячення свічок на Стрітення.

За традицією, під час святкового богослужіння біля церкви освячують свічки, а після роздають їх парафіянам. Такі свічки дуже цінувалися, обов'язково приносилися додому та зберігалися протягом року.

В Україні їх називають "громничними" свічками. Наші пращури вірили, що вони здатні оберігати будинок від бурі та смерчу, посіви - від граду та буйного вітру, а людину - від удару молнии, пристріту та хвороб.

Перший раз громничну свічку запалювали одразу після приходу додому з церкви - "щоб повінь весняна не зашкодила посівам, а мороз щоб дерева не побив".

А протягом року свічку запальювали в таких випадках:

якщо над будинком бушувала страшна негода,

якщо поруч починалася пожежа або інший природний катаклізм,

якщо виникали складності під час пологів,

ніби народ «злий на чорну недугу» (епілепсію),

якщо людина помирала (з цією свічкою, вважалося, будь-хто зможе спокійніше та простіше покинути світ живих).

Друга важлива традиція на Стрітення - освячення води.

Стрітенську воду з церкви цінували на рівні з хрещенською. За найдавнішою традицією, воду не носили святити в храм, а збирали з крапелі - тобто, з бурульок, що танули.

Стрітенську воду використовували у таких випадках:

для лікування ран та внутрішніх хвороб,

від пристріту і відьомських чар,

кропили нею воїв перед боєм і чумаків перед походом (а пізніше - всіх, хто надовго залишав рідний дім),

на початку сезону пасічники кропили нею вулиці,

цією ж водою окропляли худобу під час першого вигону на пасовисько після зими.

Народні прикмети

якщо в ніч на Стрітенні небо чисте і видно всі зірки, в цьому році слід чекати на врожай фруктів,

якщо на Стрітенні почнеться відлига, чекай пізньої весни,

сильний вітер у цей день - поганий знак для врожаю

ясна і тиха погода - радість для пасічника, адже вона віщує дуже вдалий рік.

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