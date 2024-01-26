Стрітення Господнє: прикмети та обряди на свято [ Редагувати ]
Стрітення Господнє - це одне з найдавніших свят у православ'ї. У 2024 році його за новим календарем відзначатимуть 2 лютого. Насправді його історія сягає в глиб віків навіть далі, ніж християнство. Тому з цим днем пов'язано так багато традицій, звичаїв та обрядів.
Щоб спростити для слов'ян прийняття нової віри, отці церкви використовували вже існуючу аналогію - свято зустрічі Зими та Весни, що відзначалося у той же період, що й Стрітення Господнє. Видозмінені звичаї цього дня стали церковними канонами.
Головний з них освячення свічок на Стрітення.
За традицією, під час святкового богослужіння біля церкви освячують свічки, а після роздають їх парафіянам. Такі свічки дуже цінувалися, обов'язково приносилися додому та зберігалися протягом року.
В Україні їх називають "громничними" свічками. Наші пращури вірили, що вони здатні оберігати будинок від бурі та смерчу, посіви - від граду та буйного вітру, а людину - від удару молнии, пристріту та хвороб.
Перший раз громничну свічку запалювали одразу після приходу додому з церкви - "щоб повінь весняна не зашкодила посівам, а мороз щоб дерева не побив".
А протягом року свічку запальювали в таких випадках:
- якщо над будинком бушувала страшна негода,
- якщо поруч починалася пожежа або інший природний катаклізм,
- якщо виникали складності під час пологів,
- ніби народ «злий на чорну недугу» (епілепсію),
- якщо людина помирала (з цією свічкою, вважалося, будь-хто зможе спокійніше та простіше покинути світ живих).
Друга важлива традиція на Стрітення - освячення води.
Стрітенську воду з церкви цінували на рівні з хрещенською. За найдавнішою традицією, воду не носили святити в храм, а збирали з крапелі - тобто, з бурульок, що танули.
Стрітенську воду використовували у таких випадках:
- для лікування ран та внутрішніх хвороб,
- від пристріту і відьомських чар,
- кропили нею воїв перед боєм і чумаків перед походом (а пізніше - всіх, хто надовго залишав рідний дім),
- на початку сезону пасічники кропили нею вулиці,
- цією ж водою окропляли худобу під час першого вигону на пасовисько після зими.
Народні прикмети
- якщо в ніч на Стрітенні небо чисте і видно всі зірки, в цьому році слід чекати на врожай фруктів,
- якщо на Стрітенні почнеться відлига, чекай пізньої весни,
- сильний вітер у цей день - поганий знак для врожаю
- ясна і тиха погода - радість для пасічника, адже вона віщує дуже вдалий рік.
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