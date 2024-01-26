Обмін полоненими з росією, запланований на 24 січня, мав бути один із найбільших за історію повномасштабної війни.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ми не будемо надавати точної цифри (військовополонених, яких мали обміняти - ред.). І до обміну, поки він не відбудеться, такі речі не практикуються. Але це мав би бути один із найбільших обмінів за історію повномасштабної війни. І взагалі, можна сказати, що він мав бути ювілейний - 50-й, але, на жаль не відбувся", - сказав Юсов.

Щодо списків українських військовополонених, які опублікували російські пропагандисти, він зазначив, що інформація вивчається. Також відбувається комунікація з родинами полонених.

"Тобто списки, які з'являються через джерела російської пропаганди, вони з'являються для того, щоб протестувати та викликати реакцію. Коментувати їх (списки - ред.) ми не будемо", - додав представник ГУР.

Юсов зазначив, що якщо рф офіційно захоче оприлюднити списки, то має це зробити через структури, які дотичні до прямої роботи з військовополоненими - Міністерство оборони, спецслужби, гуманітарний штаб тощо.

"Звичайно, що тоді будуть офіційні коментарі. Наразі це навмисна інформаційно-психологічна робота ворога", - наголосив представник української розвідки.