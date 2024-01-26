Український інфлюенсер Ігор Лаченков (Лачен) разом з блогером та активістом Сергієм Стерненко відкрили масштабний збір на 2300+ тепловізійних FPV.

Мета – 100 мільйонів гривень.

Разом із Стерненко маємо закупити 2300+ тепловізійних FPV. Вони будуть досить швидко, одразу поїдуть на фронт.

"Наші дрони вже створили росіянам великі проблеми у світлу пору доби. У них ускладнилась логістика, а це ротації, підвози БК, провізії та засобів обігріву. Тому їм доводиться все це робити вночі", - йдеться у повідомлені.

Ми хочемо забезпечити низку підрозділів товстими і ДУЖЕ товстими дронами із тепловізійними камерами. росіяни будуть страждати, вмирати від холоду та голоду, у них буде зупинятись логістика. З урахуванням морозів, а потім болота на дорогах, ці удари будуть ДУЖЕ відчутними.

Не будьте байдужими, перемогу можливо наблизити лише разом.

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