Окупанти вдарили ракетами по будинках у Донецькій області [ Редагувати ]
Бойовики, що діють на території Мирнограда Донецької області, вчинили напад за допомогою ракет по житлових будинках. Інцидент призвів до трагічних наслідків для шести мирних мешканців, включаючи дітей. Про це повідомляється в офіційному звіті Офісу генпрокурора.
Після опівночі 26 січня росіяни вдарили двома ракетами по Мирнограду. В епіцентрі вибухів опинився житловий сектор.
Внаслідок ворожої атаки отримали поранення шість місцевих мешканців - троє чоловіків віком 25, 40 й 49 років, 37-річна жінка та її 16-річна донька. Також отримала поранення дівчинка 8 років.
Прокуратура зазначає, що всі постраждалі у моменту обстрілу були в домівках. Більшість з них дістали мінно-вибухові травми, різані рани тіла і забої.
Внаслідок терористичної атаки ворога пошкоджено приватні і багатоквартирні житлові будинки, господарські споруди.
Поки невідомо, яку зброю використали окупанти. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше ми писали про те. що армія рф дедалі частіше використовує хімічну зброю проти ЗСУ.
по темі
Про те, що війна - це коли прилітає і до тебе, тепер знають росіяни з ленінградської області, тули, орла, смоленська, сочі. І це знання шириться. Тож як це впливає на війну? Та чи допоможе переломити її хід?
У вівторок, 23 січня, внаслідок російського обстрілу у Харкові сталася трагедія
У понеділок, 22 січня, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що російська армія вдарила по Краматорську в Донецькій області ракетою "Іскандер"
Окупанти рф обстріляли одну з українських теплоелектростанцій
У суботу, 13 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник начальника Дніпропетровської ОДА Орлов Володимир розповів деталі ранкової атаки на область