Бойовики, що діють на території Мирнограда Донецької області, вчинили напад за допомогою ракет по житлових будинках. Інцидент призвів до трагічних наслідків для шести мирних мешканців, включаючи дітей. Про це повідомляється в офіційному звіті Офісу генпрокурора.

Після опівночі 26 січня росіяни вдарили двома ракетами по Мирнограду. В епіцентрі вибухів опинився житловий сектор.

Внаслідок ворожої атаки отримали поранення шість місцевих мешканців - троє чоловіків віком 25, 40 й 49 років, 37-річна жінка та її 16-річна донька. Також отримала поранення дівчинка 8 років.

Прокуратура зазначає, що всі постраждалі у моменту обстрілу були в домівках. Більшість з них дістали мінно-вибухові травми, різані рани тіла і забої.

Внаслідок терористичної атаки ворога пошкоджено приватні і багатоквартирні житлові будинки, господарські споруди.

Поки невідомо, яку зброю використали окупанти. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше ми писали про те. що армія рф дедалі частіше використовує хімічну зброю проти ЗСУ.