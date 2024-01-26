У пʼятницю, 26 січня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у парламенті наближається велика криза. Щонайменше 17 народних депутатів з фракції "Слуга народу" хочуть скласти мандат. Про це пише LB.

З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами - буде 400 людей.

Він нагадав, що для ухвалення рішення у парламенті потрібно зібрати мінімально 226 голосів. За словами нардепа, з 400 парламентарями вже важко зібрати необхідну кількість голосів.

Арахамія додав, що у Раді вирішили не голосувати за складання мандатів, щоб забезпечити легітимність парламенту.

В інших фракціях і партіях я теж знаю, що є люди, які хочуть піти. Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, за яким ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним.

Раніше ми писали про те, що Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт, який передбачав штрафи за порушення комендантської години.