У Німеччині викрили масштабну дезінформаційну кампанію рф [ Редагувати ]
Міністерство закордонних справ Німеччини виявило масштабну кампанію дезінформації, яку реалізує росія через соціальну мережу Twitter (X). Головною метою цієї кампанії є спроба посилити незадоволення серед суспільства стосовно поточного коаліційного уряду Федеративної Республіки Німеччина та підірвати підтримку України.
Про це повідомляє Spiegel.
Як повідомляється, міністерство доручило експертам проаналізувати за допомогою спеціальної програми дописи в X, і в результаті було виявлено масштабну мережу фейкових акаунтів.
Експерти встановили, що за місяць понад 50 тисяч таких облікових записів опублікували загалом понад мільйон дописів німецькою мовою, у яких часто лунали звинувачення на адресу федерального уряду. У них йшлося про те, що влада нібито нехтує власним населенням, щоб допомагати Україні.
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