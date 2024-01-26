В ООН повідомили про загрозу скорочення допомоги українцям [ Редагувати ]
Міжнародна увага до воєнного конфлікту в Україні втрачає свою актуальність, в той час як у заголовках світових ЗМІ переважає війна в Секторі Гази, повідомив верховний комісар ООН у справах біженців.
Організація Об'єднаних Націй у справах біженців застерігає, що надання допомоги Україні, зокрема українським біженцям, може бути обмежене або зменшене. Про це йдеться в інтерв'ю верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Ґранді німецькому виданню Die Zeit.
Комісар зазначає, що українське суспільство після нападу росії показало себе дуже сильним і згуртованим, але через два роки напруга стає помітною.
Ці розломи стають помітними, і, звичайно, існує ризик того, що вони стануть більшими в міру зменшення міжнародної підтримки у всіх її формах.
За його словами, загроза скорочення фінансування виникла зокрема тому, що війна в Україні втратила міжнародну увагу, а в заголовках світових ЗМІ домінує війна у Секторі Гази, і в трьох основних донорів - Німеччини, США і ЄС - обсяг допомоги Україні досі не визначено.
Ґранді про роботу УВКБ ООН в Україні сказав:
Пріоритет - будинки, ремонт - все, що дає людям притулок. Встановіть нові вікна, тому що вікна постійно руйнуються. Дуже неприємно робити це постійно, бо завжди є нові руйнування.
З початку повномасштабного російського вторгнення УВКБ ООН разом з іншими гуманітарними організаціями та українськими агентствами відремонтувало 27,5 тисячі будинків.
За оцінками ООН, в Україні налічується 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб і ще 6,3 млн біженців в інших країнах.
Десять мільйонів людей не живуть у своїх будинках.
Раніше ми писали, що згідно з прийнятим Верховною Радою бюджетом 9 листопада, українці, які мають статус інваліда, можуть очікувати зростання мінімальної пенсії по інвалідності у наступному 2024 році. Також зазначено, що особи, визнані непрацездатними, отримають соціальні виплати.
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