В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо [ Редагувати ]
У пʼятницю, 26 січня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Про це свідчить мапа повітряних тривог.
Як повідомляють моніторингові групи, зафіксовано зліт МіГ-31К з аеропорту "Моздок", рф.
МіГ-31К носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.
Станом на 13:32 мапа повітряних тривог виглядає так:
Раніше ми писали про те, що окупанти вдарили по ТЕС у прифронтовому районі.
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