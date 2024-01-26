В росії знаходиться значна кількість літаків Іл-76 на озброєнні, що використовуються для перевезення різних вантажів, у тому числі й таких військового характеру. Про це свідчать слова речника Повітряних сил Збройних Сил України Юрія Ігната, який виступав у телемарафоні.

В нас теж є такі літаки на озброєнні. Військово-транспортна авіація, яка базувалася в Мелітополі. Це літаки потужні, важкі, по всьому світу літають. Вони перевозять вантажі й військового характеру, й інші. росія має близько сотні таких літаків.

За його словами, всім відомо, що для росіян "життя пілотів і один чи два літаки не є якоюсь серйозною втратою в їх нелюдському кривавому режимі".

Ви бачили історію з ПВК "Вагнера". Скільки "вагнерівці" поклали літальних апаратів. Там взагалі дивуєшся, що росія не буде відповідно оплакувати чи жалкувати за втраченим.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що "не мають достовірної та вичерпної інформації" з приводу того, хто саме перебував і в якій кількості" на борту збитого на Бєлгородщині російського літака Іл-76.