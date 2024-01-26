Розслідування справи стосовно колишніх високопосадовців Міністерства оборони завершилося, і їх підозрюють у закупівлі низькоякісної амуніції для військових. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За інформацією ДБР, колишній заступник міністра оборони, відповідальний за тилове забезпечення Збройних Сил, тимчасовий виконуючий обов'язки начальника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, а також в.о начальника центрального управління контролю якості Міністерства оборони України, підозрюються у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил.

Це спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень. Також їх підозрюю у розтраті понад 222 млн гривень.

Ексзаступник міністра оборони лобіював укладення договорів про постачання бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ за завищеними цінами та низької якості на суму понад 1,4 млрд гривень. Всі договори укладалися за умови повної передплати.

У другому епізоді фігуранти замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості. При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушені інструкції Міноборони. У результаті ЗСУ отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю.

Колишнім чиновникам Міноборони загрожує до 15 років ув'язнення. Після того, як сторона захисту ознайомиться з матеріалами справи, їх передадуть до суду.

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