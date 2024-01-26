У Раді пропонують розкрити втрати України на війні [ Редагувати ]
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловлює ініціативу щодо розкриття даних про втрати України у війні з росією, стверджуючи, що їх кількість менша за 100 тисяч осіб.
За інформацією видання LB, депутат повідомив, що вже висловлював пропозицію президентові України щодо розсекречування даних про втрати країни у зазначеному конфлікті, але глава держави поки не прийняв рішення щодо цього питання.
За словами Арахамії, втрати "не такі великі, як люди самі собі уявляють" і становлять менше 100 тисяч.
Коли ви ідете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші.
Додамо, що військове командування не розголошує втрати України у війні з росією. Це пояснювали, зокрема, і тим, що ці дані можуть допомогти ворогу.
Нагадаємо, що втрати росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 26 січня, склали 900 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 380 600 військових. Крім того, ЗСУ знищили 8 танків, 16 ББМ та 15 артсистем.
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