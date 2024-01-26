За прогнозами українського гідрометеорологічного центру, у суботу, 27 січня, в усіх областях очікується мокрий сніг, іноді з дощем. Також надається попередження про можливість ожеледиці на дорогах, за винятком південних регіонів.

Хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг, вдень на півдні країни з дощем, в західних областях помірний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Зазначається, що вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

на заході коливатиметься від -1 до -4 вночі й від -1 до +5 вдень;

на півночі коливатиметься від -1 до +1 вночі й від -1 до +1 вдень;

на півдні коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +3 до +5 вдень;

на сході коливатиметься від -1 до +1 вночі й від -1 до +2 вдень.

У столиці очікується:

Хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура в області протягом доби від -3 до +2, а в Києві близько 0.

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується 26-28 січня - на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Також помірна сніголавинна небезпека очікується 26-28 січня - на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Нагадаємо, що у другій половині січня працівники сонячних лабораторій передбачають виникнення магнітної бурі, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей через високу активність сонця.