Українців попередили про ожеледицю: погода на 27 січня [ Редагувати ]
За прогнозами українського гідрометеорологічного центру, у суботу, 27 січня, в усіх областях очікується мокрий сніг, іноді з дощем. Також надається попередження про можливість ожеледиці на дорогах, за винятком південних регіонів.
Хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг, вдень на півдні країни з дощем, в західних областях помірний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.
Зазначається, що вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.
- на заході коливатиметься від -1 до -4 вночі й від -1 до +5 вдень;
- на півночі коливатиметься від -1 до +1 вночі й від -1 до +1 вдень;
- на півдні коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +3 до +5 вдень;
- на сході коливатиметься від -1 до +1 вночі й від -1 до +2 вдень.
У столиці очікується:
Хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура в області протягом доби від -3 до +2, а в Києві близько 0.
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується 26-28 січня - на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.
Також помірна сніголавинна небезпека очікується 26-28 січня - на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.
Нагадаємо, що у другій половині січня працівники сонячних лабораторій передбачають виникнення магнітної бурі, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей через високу активність сонця.
по темі
У пʼятницю, 19 січня, в Україні прогнозується тепла погода в деяких регіонах, де температура може піднятися до +10...+12°
У пʼятницю, 12 січня, погода в Україні обіцяє бути без опадів снігу, але водночас є високий ризик морозів. Температурний режим може сягати до -16 градусів в окремих районах країни
Протягом наступного дня в Україні очікується продовження морозів
Погода в Україні сьогодні, 26 січня, буде з опадами. У частині областей нашої країни очікуються сильні вітри
У четвер, 25 січня, в Україні очікується дощ та мокрий сніг, а також рвучкий вітер