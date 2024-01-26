Володимир Зеленський провів Ставку [ Редагувати ]
У пʼятницю, 26 січня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Він повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Авдіївка, Куп’янськ, південь – усі найважливіші напрямки наших дій. Детальні доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших.
"Ще один фокус уваги – снаряди. Пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності МТД, постійне нарощування власного виробництва. Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування", - сказав він.
Заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору. Доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря.
Раніше президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про множинне громадянство. Законопроєкт також визначає підстави для втрати українського громадянства.
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