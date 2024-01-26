У Харкові по-новому сповіщатимуть про повітряну загрозу [ Редагувати ]
За новими правилами, сигнал повітряної тривоги в Харкові буде вмикатися тільки в тому випадку, якщо є безпосередня загроза місту.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Сьогодні депутати міської ради підтримали мою ініціативу і ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу.
Раніше сигнал вмикався для всієї області, незалежно від того, чи є загроза Харкову. Це часто викликало паніку та дискомфорт у мешканців інших районів області, які не перебували під загрозою.
Це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати нашому бізнесу, - зазначив Терехов.
Новий порядок вмикання сигналу повітряної тривоги буде впроваджено в рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру. Технічне оснащення центру буде профінансовано міжнародними партнерами.
Нагадаємо, у зв'язку з ракетною атакою з боку російської федерації, яка відбулася напередодні, мер Харкова Ігор Терехов вирішив перейменувати вулицю Пушкінську.
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