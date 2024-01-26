Між трьома організаціями розподілять грант у 1 000 000 грн від Фонду Вадима Столара [ Редагувати ]
Завершився конкурс на здобуття цільових грантів від Фонду Вадима Столара, його переможці отримають разову допомогу в межах 1 000 000 гривень загального фінансування на реалізацію своїх проєктів. Про це йдеться у матеріалі “Українських новин”.
ЗМІ повідомляють, що після завершення навесні 2023 року першої грантової програми, у Фонді Вадима Столара ухвалили рішення обов'язково продовжувати її. Але цього разу вирішили сфокусуватися на напрямах фізичного та психологічного відновлення українців, які постраждали внаслідок російської воєнної агресії. У межах цих напрямів організатори визначили конкретні проєкти для подальшого фінансування.
“У межах другої грантової програми ми провели велику попередню роботу, – розповідає директор ФондуАндрій Фещенко. – Ми розробили детальні умови конкурсу, провели інформаційну кампанію, отримали понад 100 заявок та кожну з них уважно вивчили. Як результат аналізу запропонованих проєктів було визначено фіналістів, до кожного з яких ми приїхали особисто та детально поспілкувалися. Так було обрано трьох переможців конкурсу, і, маю зізнатися, цей вибір був дуже нелегким. Всі, просто всі без винятку проєкти, що беруть участь у конкурсі, були цікавими та корисними, а люди, які представляють ці проєкти, – непересічними”.
Як йдеться у матеріалі, переможцями другої грантової програми Фонду Вадима Столара стали Благодійний фонд "Добрі вчинки разом", Благодійний фонд "Сильні та незламні" та ГО "Почни з себе!".
“Харківський БФ "Добрі вчинки разом" презентував проєкт "Самодопомога: майстерність стресової стійкості". Він спрямований на психологічну підтримку жителів Харкова та Харківської області, надання їм навичок і знань щодо самодопомоги у стресових ситуаціях, – зазначила менеджерка проєкту Фонду Юлія Уласик. – БФ "Сильні та незламні" з Київщини запропонував забезпечити військових та цивільних ветеранів, людей з інвалідністю можливістю проходити реабілітацію в кабінеті з необхідним обладнанням на базі Миронівської лікарні відновного лікування. ГО "Почни з себе!" з Бучі представила проєкт зі створення громадського простору для психоемоційного розвантаження дітей із сімей вимушених переселенців та учасників бойових дій”.
Кожен з цих проєктів отримає цільові кошти від Фонду після проведення всіх необхідних процедур.
Засновник Фонду Вадим Столар переконаний у значущості та великих перспективах грантових програм:
“Такі проєкти допомагають встановлювати міцні зв’язки, налагоджувати широку співпрацю з однодумцями по всій країні. Весь наш досвід показує, що разом ми здатні бути набагато ефективнішими й допомагати більшій кількості людей. Тому ми обов'язково будемо продовжувати та розвивати цю практику в майбутньому”.
Позицію засновника повністю підтримала волонтерка Фонду Наталія Приходько:
“Грантові проєкти допомагають нам виявляти нагальні потреби українців через спілкування з широким колом людей по всій країні. І потім задовольняти ці потреби у колаборації з іншими організаціями. А ще такі проєкти формують своє особливе середовище, яке об'єднує благодійників, волонтерів, професіоналів у різних сферах і одержувачів допомоги, що сприяє становленню в Україні громадянського суспільства”.
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