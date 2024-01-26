Попередньо всі країни ЄС погодили допомогу Україні на €50 млрд, - Шмигаль [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Європейський Союз, швидше за все, затвердить чотирирічну програму допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро.
Про це Шмигаль повідомив на засіданні уряду в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".
1 лютого ми очікуємо, що ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility. Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму, - сказав премʼєр-міністр.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що Європейський Союз та адміністрація президента США Джозефа Байдена нададуть Україні цього року фінансову допомогу на загальну суму близько 61,8 мільярдів доларів.
Згідно з заявою Шмигаля, Європейський Союз, швидше за все, затвердить чотирирічну програму допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро. Адміністрація Байдена планує надати Україні 11,8 мільярдів доларів бюджетної підтримки.
Шмигаль також заявив, що український уряд очікує на позитивне рішення американського Конгресу щодо надання Україні цієї допомоги.
Ця фінансова допомога є важливою для України, яка бореться з російською агресією. Вона допоможе країні покрити витрати на оборону, відновлення економіки та надання гуманітарної допомоги.
Нагадаємо, уряд Словаччини підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні 50 млрд євро з боку Євросоюзу.
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