Вчені вивчають зв'язок між групою крові та схильністю до захворювань. Вони виявили, що носії різних груп крові мають різні ризики розвитку тих чи інших хвороб.

Про це йдеться у статті American society of hematology.

Люди з першою групою крові рідше хворіють на серцево-судинні захворювання, але можуть страждати від запалень щитовидної залози, проблем шлунково-кишкового тракту, шкірних хвороб та алергії.

Носії другої групи крові мають підвищений ризик розвитку раку шлунка.

Носії третьої групи крові частіше схильні до онкологічних захворювань, особливо раку горла.

Люди з четвертою групою крові мають підвищений ризик розвитку хвороб серця, інфекцій, вікових когнітивних порушень та деменції.

Ці висновки базуються на результатах досліджень, проведених у різних країнах світу. Однак вони не є остаточними, і для підтвердження їхньої достовірності потрібні додаткові дослідження.

Нагадаємо, у Здолбунові Рівненської області під час візиту до приватної стоматологічної клініки померла 50-річна жінка.