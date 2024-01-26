Вчені розповіли, до яких хвороб схильні носії різних груп крові [ Редагувати ]
Вчені вивчають зв'язок між групою крові та схильністю до захворювань. Вони виявили, що носії різних груп крові мають різні ризики розвитку тих чи інших хвороб.
Про це йдеться у статті American society of hematology.
Люди з першою групою крові рідше хворіють на серцево-судинні захворювання, але можуть страждати від запалень щитовидної залози, проблем шлунково-кишкового тракту, шкірних хвороб та алергії.
Носії другої групи крові мають підвищений ризик розвитку раку шлунка.
Носії третьої групи крові частіше схильні до онкологічних захворювань, особливо раку горла.
Люди з четвертою групою крові мають підвищений ризик розвитку хвороб серця, інфекцій, вікових когнітивних порушень та деменції.
Ці висновки базуються на результатах досліджень, проведених у різних країнах світу. Однак вони не є остаточними, і для підтвердження їхньої достовірності потрібні додаткові дослідження.
Нагадаємо, у Здолбунові Рівненської області під час візиту до приватної стоматологічної клініки померла 50-річна жінка.
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