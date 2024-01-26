Скандальна блогерка Анна Алхім намагалася виправдатися за свої дії, які викликали обурення в українському суспільстві.

На відео, яке вона виклала в TikTok, Алхім заявила, що не помітила меморіалу загиблих воїнів, на тлі якого танцювала під російську музику.

Я дійсно його не бачила. Я не звернула на це уваги. Я була сфокусована на сніг, ліхтар, я, моє обличчя, як ніби все. Я виклала це відео, подивилася кілька разів, пішли звичайні коментарі. І потім з часом написала дівчина коментар про те, що позаду меморіал, - сказала Алхім.

Вона також сказала, що не хотіла образити українських військових і не вірить, що хтось міг подумати, що вона на це здатна.

Я не вірю в те, що люди взагалі можуть в це вірити. Знаючи мене або навіть не знаючи. Я живу в Україні, ви приколюєтеся? Я допомагаю військовим. Я поважаю військових, тим більше поважаю військових, які загинули за нашу країну. Як я взагалі можу насміхатися – це маячня, – зазначила Алхім.

Алхім додала, що українці постійно роблять з неї ворога і що, на її думку, у них є якийсь наказ "зливати на неї лайно".

Невже ви думаєте, що я така кінчена?.. Невже ви думаєте, що я, перебуваючи в Україні, нікуди не тікаючи, буду так чинити, як пишуть? Там же серед вас теж є люди, які розуміють. Я розумію, що у вас наказ якийсь. Але потрібно включати голову. Що б я не зробила хорошого, це нікому не потрібно. Вам подобається лайно зливати на мене, – обурилася Алхім.

Її виправдання були сприйняті багатьма українцями як лицемірні. Вони вважають, що Алхім, будучи відомою блогеркою, не могла не помітити меморіал, і що її дії були навмисними.

Деякі користувачі мережі навіть закликали до бойкоту Алхім і її бізнесу.

Нагадаємо, український продюсер Юрій Бардаш, який підтримав агресію росії проти України, отримав російське громадянство.