В 2023 році внутрішнє виробництво мінеральних добрив в Україні зросло в 5 разів менш, ніж імпорт.

Про це сьогодні повідомила в релізі пресслужба Group DF. "Виробництво в хімічній галузі зросло приблизно на 20%, а імпорт – майже на 100%", – сказано в повідомленні.

Не витримуючи конкуренцію з дешевим імпортом, в 2023 році зупиняються не тільки багато підприємств ЄС, але й не можуть запуститися підприємства українського хімпрому. як ОПЗ, Дніпроазот та "Сумихімпром".

В 2023 році працювали тільки аводи азотного холдингу OSTCHEM (входить у Group DF Дмитра Фірташа). За рік вони виготовили 2,1 млн. тонн мінеральних добрив та повністю забезпечили потреби аграріїв в азотних добривах . Зокрема, "Черкаський "Азот" виготовив 1,56 млн тонн мінеральних добрив, а "Рівнеазот" – 528 тис. тонн. Підприємства OSTCHEM наростили виробництво аміачної селітри на 60,5% до 835,9 тис. тонн, КАС – до 572,7 тис. тонн (+ 130%), карбаміду – до 447,1 тис. тонн (+ 145%). Обсяги виробництва традиційно експортного добрива ВАС (випускається на "Рівнеазот") знизилися вдвічі до 102 тис. тонн.

"Імпорт азотних добрив виріс у рази та не дає нам можливості завантажити заводи повністю. Усупереч складній ситуації в аграрному секторі, вимушеним зупинкам заводів через військові дії та все ще високі ціни на газ, OSTCHEM у 2023 році почав відновлювати обсяг виробництва. Ми повністю забезпечували попит з боку аграріїв навіть у періоди пікових навантажень", – наголосив Сергій Павлючук, директор з виробництва азотного бізнесу OSTCHEM. За його словами, ще одним чинником, який стримував зростання власного виробництва стали аномально високі обсяги імпорту в Україну за демпінговими цінами. Загалом, порівняно з 2022 роком, імпорт мінеральних добрив до України зріс у 1,9 рази, досягнувши показника у 1,99 млн. тонн. При цьому імпорт карбаміду протягом року зріс у 3,7 рази, склавши 501 тис. тонн.

"Весь цей величезний потік дешевих білоруських та російських добрив потрапляє в Україну двома каналами: перший – з дружніх до агресора країн колишнього СРСР. Другий новий канал – реекспорт білоруських та російських добрив із країн ЄС. За даними Євростату, загальний обсяг імпорту азотних добрив до ЄС у 2022-2023 роках зріс на 34%, при цьому на росію припадає близько третини цього імпорту. Значна частина цих добрив попри санкції потрапляє і в Україну, повільно "вбиваючи" українського виробника та робочі місця українців", – коментує Олег Арестархов, керівник з корпоративних комунікацій Group DF.

На думку Арестархова, за новим трендом стоїть не лише бажання рф розширювати ринки збуту, а й стратегічний план: поставити країни ЄС та Україну в залежність від своїх добрив.

"У країнах США та ЄС вже розроблені заходи зі "зниження залежності" від добрив, зерна та іншої продовольчої продукції з рф. В Україні формально діє ембарго на ввезення російських та білоруських добрив. Тим не менш, добрива з цих країн та країн, які купують дешевий газ у рф, продовжують поставлятися. В результаті наш ринок завалений дешевим імпортом, Україна має справу з критичним демпінгом. На жаль, у 2023 році ми так і не побачили зрозумілих жорстких дій економічних влади щодо захисту українського ринку та національного виробника. Імпорт добрив у країну зростає набагато швидше, ніж внутрішнє виробництво. Внутрішнє виробництво зросло приблизно на 20%, а імпорт – майже на 100%. Україні потрібно вчитися краще захищати свої інтереси. Це – головний висновок року для української хімії та українського Уряду", – наголосив Арестархов.