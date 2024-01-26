Уряди України та Данії планують організувати Форум оборонних індустрій, який зосередиться на спільних проєктах з виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з данським колегою Ларсом Люкке Расмуссеном, повідомляє "Європейська правда".

Данські компанії мають значний досвід у виробництві БПЛА, і Україна зацікавлена у співпраці з ними у цій галузі. Форум має відбутися у Києві влітку 2024 року.

Він є частиною зусиль України з розширення оборонної співпраці з іншими країнами. Україна потребує новітніх технологій, щоб протистояти російській агресії.

Співпраця з Данією у галузі виробництва БПЛА може допомогти Україні зміцнити свої оборонні можливості.

Тому ми домовились, що Міністерство закордонних справ спільно з Міноборони та залученням Міністерства стратегічних галузей промисловості організує українсько-данський Форум оборонних індустрій. Зробимо особливий фокус на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів, – додав він.

Нагадаємо, у країнський інфлюенсер Ігор Лаченков (Лачен) разом з блогером та активістом Сергієм Стерненко відкрили масштабний збір на 2300+ тепловізійних FPV.

Мета – 100 мільйонів гривень.