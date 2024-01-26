Україна й Данія обговорять спільне виробництво дронів [ Редагувати ]
Уряди України та Данії планують організувати Форум оборонних індустрій, який зосередиться на спільних проєктах з виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з данським колегою Ларсом Люкке Расмуссеном, повідомляє "Європейська правда".
Данські компанії мають значний досвід у виробництві БПЛА, і Україна зацікавлена у співпраці з ними у цій галузі. Форум має відбутися у Києві влітку 2024 року.
Він є частиною зусиль України з розширення оборонної співпраці з іншими країнами. Україна потребує новітніх технологій, щоб протистояти російській агресії.
Співпраця з Данією у галузі виробництва БПЛА може допомогти Україні зміцнити свої оборонні можливості.
Тому ми домовились, що Міністерство закордонних справ спільно з Міноборони та залученням Міністерства стратегічних галузей промисловості організує українсько-данський Форум оборонних індустрій. Зробимо особливий фокус на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів, – додав він.
Нагадаємо, у країнський інфлюенсер Ігор Лаченков (Лачен) разом з блогером та активістом Сергієм Стерненко відкрили масштабний збір на 2300+ тепловізійних FPV.
Мета – 100 мільйонів гривень.
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