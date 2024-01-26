НАБУ і САП мають усі підстави провести перевірку причетності голови "Укренерго" Володимира Кудрицького до схеми розкрадання електроенергії на суму 716 млн грн. Про це у Facebook написав політичний експерт Олександр Кочетков.

25 січня НАБУ і САП оголосили у розшук учасників схеми. Її організатором названий бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського Михайло Кіперман. Кочетков висловив сумніви в тому, що Кіперман налагодив схему самостійно, без участі топ-менеджменту державного оператора.

"Відома персона, навіть, у світі шоубізу відома. Але ви реально думаєте що партнер Коломойського "працював" би з начальником департаменту розрахунків "Укренерго" Дмитра Кондрашова — гвинтиком у великій машині. Це просто смішно. Між ними мали бути посередники з числа керівників "Укренерго", — вважає Кочетков.

Він нагадав, що другий підозрюваний у справі — начальник департаменту адміністратора розрахунків "Укренерго" Дмитро Кондрашов — ще 15 липня 2022 року виїхав у "відрядження" в Угорщину і назад не повернувся. Аналогічним чином, але через Польщу, 26 лютого 2023 року зник директор з ринкових операцій "Укренерго" Микита Вишневський, про якого в НАБУ публічно поки що не згадували.

"Обох за кордон випустив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький. Попри слідство і ризик втечі фігурантів. Як на мене, один лише цей факт дає правоохоронцям підстави провести перевірку законності і мотивів дій керівника "Укренерго". Але вони полюють на Кіпермана, а Кудрицького ніби впритул не бачать", — заявив експерт.

Він додав, що роль Коломойського і його оточення у корупційних схемах в Україні ні для кого не є секретом. Але можливими і прибутковими ці схеми стали завдяки корумпованим чиновникам. "Тому треба обов’язково встановити їхніх спільників серед державних високопосадовців. І покарати їх теж, а не самих лише виконавців", — додав Кочетков.

Як раніше повідомляло НАБУ, в березні 2022 року "Укренерго" продало трейдеру "Юнайтед Енерджі" електроенергію на суму понад 716 млн грн попри наявну в компанії заборгованість. "Юнайтед Енерджі" пов’язують із Ігорем Коломойським. Трейдер перепродав енергію реальним учасникам ринку, а кошти вивів, чим завдав державі збитків.

НАБУ і САП оголосили у розшук підозрюваних у цій справі: організатора схеми, колишнього директора департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго" та голову правління комерційного банку Михайла Кіпермана, начальника департаменту адміністратора розрахунків "Укренерго" Дмитра Кондрашова та голову Банку Альянс Юлію Фролову.