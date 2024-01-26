Європейський Союз готується до того, що угода про транзит російського газу через територію України не буде продовжена після 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Це рішення є частиною зусиль ЄС з диверсифікації джерел енергопостачання та зменшення залежності від росії.

Європейська комісія вважає, що навіть країни, які найбільше залежать від російського газу, зможуть знайти альтернативні джерела постачання. Комісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв, що можуть виникнути в результаті розірвання транзитної угоди.

Вона вивчила можливості інших трубопроводів, таких як "Турецький потік", щоб допомогти компенсувати будь-який дефіцит. Європейська комісія обговорить це питання з країнами-членами в лютому, перш ніж офіційно представити план міністрам енергетики на зустрічі в Брюсселі 4 березня.

Один із співрозмовників визнав, що для країн і компаній, які мають контракти на період після 2024 року, все ще можуть існувати способи забезпечити постачання газу через Україну.

Раніше США ввели санкції, спрямовані безпосередньо на експорт скрапленого природного газу з росії. Ця ініціатива може викликати збої на світових енергетичних ринках.