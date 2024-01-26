Війна в Україні продовжується, і кількість полонених українських військових, які перебувають у російських в'язницях, невідома. Російська влада приховує цю інформацію. Полонених утримують у жахливих умовах, катують і принижують.

Навіть коли військовослужбовці повертаються додому, їхні проблеми не закінчуються. Їм важко адаптуватися до звичного життя, вони часто не можуть знайти спільну мову з родичами, що призводить до нових психологічних травм.

У Міністерстві юстиції розповіли, як спілкуватися з людьми, які пройшли полон.

Перш ніж звернутися до людини, яка пережила полон, важливо звернути увагу на коректність формулювання. Фахівці пропонують використовувати термін "ветерани, які пережили полон", не посилаючись на офіційний статус, а враховуючи наявність досвіду перебування в полоні.

Російсько-українська війна вирізняється повним нехтуванням росією норм міжнародного гуманітарного права. Зокрема, росія використовує військовополонених для отримання додаткової інформації, помсти, деморалізації, залякування і підривання бойового духу українських захисників і захисниць.

Перебування в полоні для людини пов'язане з тотальним контролем над її життям, відсутністю можливості себе захистити, що само собою дуже небезпечно.

Цей досвід впливає на психоемоційний стан особистості, часто глибоко змінює її. У людини може бути втрачене почуття базової довіри до світу, довіри до інших людей та може порушуватися віра в себе. Тому на відновлення здатності довіряти можуть знадобитися роки та неабияка підтримка.

Людям, які комунікують з тими, хто пережив полон, варто знати такі правила спілкування:

Не варто запитувати про травматичний досвід просто з цікавості. Будь-який ваш інтерес до історії людини має бути суто професійним, а не особистим. Якщо вам необхідно дізнатися про травми людини, будьте готові пояснити, навіщо вам це потрібно.

Без дозволу людини не можна доторкатися до її тіла, обіймати, чіпати її особисті речі. Це може бути сприйнято як вторгненням у особистий простір і призвести до додаткової травми.

Не варто різко, без попередження змінювати спільно визначені плани. Це може викликати у людини відчуття небезпеки та непевності.

Не можна проявляти контроль і обмежувати автономію людини. Намагайтеся дати людині можливість самостійно приймати рішення та робити свій вибір.

Не можна підтримувати спроби людини ігнорувати прояви фізичного болю, який є наслідком перебування у полоні. Говоріть про шляхи розв'язання проблеми та покажіть реальні вигоди в теперішньому часі.

Не можна знецінювати досвід полону, не говоріть: "Нічого страшного", "Забудь" і таке інше. Це може бути сприйнято як неприйняття та відсутність співчуття.

Не можна давати нереалістичні надії або малоймовірні для реалізації обіцянки. Це може призвести до розчарування та погіршення стану людини.

Не варто бачити в людині тільки "жертву" і жаліти. Якщо людина вижила в полоні, значить завжди було щось, що допомогло там вижити. Варто використовувати цей ресурс і розуміти стійкість людини.

Не варто надмірно "героїзувати". Безперечно, потрібно мати неабияку мужність і силу, щоб витримати полон і тортури. Але героїзм — це прояв зустрічі з власною силою, і відбувається він у певний момент. Роль "героя" може бути занадто тяжкою ношею, щоб нести її щодня.

Ті, хто пережили полон, — це люди надзвичайної сили та волі. Пам'ятайте про те, що шлях повернення з полону довготривалий: треба звільнити не тільки тіло, потрібно допомогти особистості інтегрувати цей досвід, вбудувати його до нової картини світу, прийняти себе з цим досвідом.

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